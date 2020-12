VW-Mitarbeiter versteigert Andenkensammlung für guten Zweck

Wolfsburg

Tolles Ergebnis der Spendenaktion von Waldemar Melhaff aus Halle 32 im Wolfsburger VW-Werk: In 42 Jahren beim Autobauer hatte er ein paar hundert Arbeits-Andenken aus der ganzen Welt zusammengetragen. Kurz vor dem Beginn der passiven Phase der Altersteilzeit hat Waldemar die Sammlung jetzt an zwei Kollegen versteigert und die Summe in Höhe von 1500 Euro zur Unterstützung krebskranker Kinder gespendet. „Ich bin mit 18 zu VW gekommen und hatte hier ein gutes Berufsleben. Mit der Spende möchte ich ein bisschen was zurückgeben an Menschen, die nicht so viel Glück hatten wie ich“, sagte Melhaff.

1989 war er aus der Nacharbeit in die Vorbereitung der Messe- und Pressefahrzeuge gewechselt. „Seitdem bin ich überall auf der Welt unterwegs gewesen und habe dafür gesorgt, dass unsere Fahrzeuge auf den Messen top aussehen. Und von überall habe ich ein kleines Werbegeschenk mitgebracht und bei uns im Teamraum ausgestellt“, sagt er zu der Frage, wie die Sammlungen zustande gekommen sind.

Anzeige

Waldemar Melhaff (rechts) und Bernd Osterloh vor einem Teil der Sammlung. Quelle: Betriebsrat

Genau genommen hat er sogar doppelt gesammelt: 500 kleine Nadeln, Anstecker, und Pins von ganz vielen Marken und Messen. Außerdem hunderte Miniaturautos von allen Konzernmarken. Im Sommer hatte Waldemar die Versteigerung angekündigt: Über das VW-Intranet haben dann zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Gebote abgegeben.

Lesen Sie auch

Erlös geht an den Förderverein Heidi für krebskranke Kinder

Am Ende gingen die Miniaturautos an Stefan Müller aus der Scheinwerferentwicklung in der TE. Die Pins hat ein Kollege aus den Montagen gekauft. Zusammen mit einer Spende der Kolleginnen und Kollegen der Halle 32 zum Abschied für Waldemar kamen 1500 Euro zusammen. Jetzt haben die beiden Käufer ihre Sammlungen abgeholt.

Betriebsratskoordinator Achim Thust hatte die Aktion von Anfang an unterstützt: „Waldemar Melhaff ist ein super Kollege. Seine Aktion zeigt, dass wir als Belegschaft bei VW nicht nur an uns selbst denken, sondern auch an andere, denen es schlechter geht.“

Jens Uwe Kirsch vom Heidi Förderverein für krebskranke Kinder bedankte sich für die Spende. „Auch in Zeiten von Corona geht Krebs nicht weg. Mit der Spende wollen wir erkrankten Kindern die Zeit ein bisschen schöner machen.“ Waldemar Melhaff selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Übergabe kommen, und grüßte alle Teilnehmer vom Handy aus.

Von der Redaktion