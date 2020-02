VW-Mitarbeiter unterstützen AWO mit 7500 Euro

Wolfsburg

Die Volkswagen Mitarbeiter am Standort Wolfsburg haben im Rahmen der Belegschaftsspende 2019 insgesamt 7 500 Euro an den Kreisverband Wolfsburg der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) gespendet. Der gemeinnützige Wohlfahrtsverband nutzt die Spende, um seine Büroräume zu renovieren und um mehrere Volkswagen up! für die Nachbarschaftshilfe zu finanzieren.

Unterstützung für die Nachbarschaftshilfe

Damit der Verein sein vielfältiges Beratungs- und Betreuungsangebot weiterhin in dafür angemessenen Räumen aufrechterhalten kann, wird die Spende zum einen für die Renovierung der Büroräume des gemeinnützigen Vereins eingesetzt. Zum anderen plant der Verein mit den Spendengeldern die Mobilität der Nachbarschaftshilfe zu verbessern. Damit sich die elf Mitarbeiter um die derzeit 200 Betreuten bestmöglich kümmern können, wurden mehrere Volkswagen up! angeschafft. Mit den Fahrzeugen können die Betreuten, die es ohne Hilfe nicht mehr durch den Alltag schaffen, schnell und unkompliziert besucht werden. Zudem können die Nachbarschaftshelfer so kleine Einkäufe, Arztbesuche oder Behördengänge für sie tätigen.

Belegschaft weiß Arbeit der AWO zu schätzen

„Die Arbeiterwohlfahrt leistet mit ihren zahlreichen Mitgliedern, Engagierten und Mitarbeitenden eine sowohl in Wolfsburg als auch bundesweit unersetzliche Arbeit zur Förderung einer solidarischen und gerechten Gesellschaft“, betonte Eva Lavon, Personalleiterin Zentralbereiche Fahrzeugbau und Logistik bei Volkswagen, bei der Spendenübergabe. „Sie setzt sich für Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit ein und ist damit ein Vorbild für uns alle.“ Betriebsrat Karsten Siemann ergänzt: „Die Kolleginnen und Kollegen von VW wissen, wie wertvoll die Arbeit der AWO Wolfsburg ist. Die AWO hilft Schwachen und Menschen in Not. So einen Einsatz unterstützt die Belegschaft aus vollem Herzen.“

Das ist die VW-Belegschaftsspende Über die Volkswagen Belegschaftsspende Wolfsburg stellen Belegschaft und Unternehmen in diesem Jahr mehr als 460 000 Euro für soziale Projekte und karitative Einrichtungen in der Region zur Verfügung. Das gute Ergebnis knüpft an die Erfolge der letzten Jahre an und kommt insgesamt 34 gemeinnützigen Projekten und Organisationen in der ganzen Region zu Gute – von Wolfsburg und Gifhorn über Helmstedt bis nach Haldensleben.

Großes Dankeschön an die VW-Mitarbeiter

Marcus Musiol aus der Geschäftsleitung des AWO Kreisverbandes hebt die Bedeutung der Belegschaftsspende hervor: „Die Belegschaftsspende ermöglicht sowohl uns als AWO, aber auch vielen anderen sozialen Vereinen, unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen. Ich möchte mich daher sehr herzlich bei der Wolfsburger Volkswagen Belegschaft dafür bedanken, dass wir regelmäßig mit einer Spende bedacht werden.“

