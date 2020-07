Wolfsburg

Die Initiative „ Starthilfe“ des Wolfsburger Vereins für Jugendförderung hat von der Wolfsburger Volkswagen Belegschaft und dem Unternehmen eine Spende in Höhe von 100 000 Euro erhalten. Mit dem Betrag wird die Zusammenarbeit des Aktionsbündnisses mit dem Wolfsburger Wissenschaftsmuseum Phaeno unterstützt, um Kita-Kindern naturwissenschaftliches Wissen zu vermitteln.

Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Bernd Osterloh überreichte gemeinsam mit Betriebsrat Gunter Wachholz und Wilfried von Rath, Personalvorstand der Marke Volkswagen, den symbolischen Spendenscheck an Dr. Wilfried Krüger, Projektkoordinator der „ Starthilfe“. Die Spendensumme fließt in gemeinsame Projekte des Aktionsbündnisses mit dem Phaeno, mit denen Kita-Kindern über spielerische Experimente und ein Theaterstück des Wolfsburger Figurentheaters naturwissenschaftliches Wissen vermittelt wird.

Belegschaft unterstützt Projekt aus vollem Herzen

„Viel zu viele Kinder in Deutschland sind von guter Bildung abgehängt, weil die Eltern nicht genug Geld für ihre Förderung haben, oder weil sie die Sprache nicht richtig sprechen. Darum ist es gut, dass die Starthilfe hier bei uns in der Region einen Beitrag dazu leistet, dass dieser Hunger nach Wissen bei den Mädchen und Jungen gestillt wird. Das Projekt mit dem Phaeno ist dazu ein Baustein. Die Belegschaft von Volkswagen unterstützt die ‚ Starthilfe‘ und ihre Projekte aus vollen Herzen“, sagte Bernd Osterloh.

Gegründet wurde die „ Starthilfe“ 2008 mit dem Ziel, das Problem der Kinderarmut in Wolfsburg in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken und aktiv etwas dagegen zu unternehmen. „Kinderarmut gibt es auch in Wolfsburg. Darauf macht die ‚ Starthilfe‘ aufmerksam und fördert Kinder, die sozial und wirtschaftlich benachteiligt sind, mit gezielten Projekten. Nur so können die Lebensbedingungen der Kinder nachhaltig verbessert werden,“ sagte Wilfried von Rath.

Initiative unterstützt Wissensvermittlung und mehr

Die „ Starthilfe“ erreicht Kinder in den Kitas und Grundschulen in den Wolfsburger Stadtteilen Wohltberg, Laagberg, Westhagen, Detmerode, Innenstadt, Nordstadt und Vorsfelde. Mit einem Antrag bei der Initiative erhalten die Einrichtungen die finanzielle Unterstützung für verschiedene Maßnahmen: gesundes und ausreichendes Essen, Lernförderung mit Fokus auf der Sprachentwicklung, Sportangebote, Ausflüge und Theaterbesuche.

„Es ist uns wichtig, dass Kinder so früh wie möglich Zugang zu gesunder Ernährung, Bewegung, Bildung und Kultur erhalten“, sagte Dr. Wilfried Krüger. „Wir sind den Volkswagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar für ihr Engagement. Mit ihrer großzügige Unterstützung können wir sozial benachteiligten Kindern in Wolfsburg neue Perspektiven bieten.“

