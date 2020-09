VW-Markenchef Ralf Brandstätter bringt E-Auto für Wolfsburg ins Spiel

Wolfsburg

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat ein E-Auto für den Standort Wolfsburg bereits energisch gefordert – und in der Tat scheint eine Umrüstung des Wolfsburger Werks wohl nur eine Frage der Zeit zu sein. Denn auch Marken-Chef Ralf Brandstätter bringt jetzt die Produktion eines Stromers im Stammwerk ins Spiel.

„Unser Werk in Wolfsburg hat bereits viel Erfahrung mit Elektroautos. Bis vor kurzem haben wir hier – sehr erfolgreich – den E-Golf gebaut. Nun produzieren wir hier auch den neuen Golf und den neuen Tiguan mit Hybrid-Antrieben. Darüber hinaus hat der Standort durch seine geographische Nähe zu unseren Elektro-Komponentenwerken in Braunschweig, Salzgitter und Kassel eine sehr gute Anbindung. Der Bau eines E-Autos in Wolfsburg könnte also Sinn machen, und wir werden das in unseren Planungen prüfen“, sagte Brandstätter jetzt in einem Interview mit der FAZ.

Damit nennt Brandstätter einen weiteren entscheidenden Vorteil, den das Werk Wolfsburg bei der möglichen Produktion von Elektro-Autos gegenüber anderen Standorten besitzt. Wichtige Komponenten für VW-Stromer werden jetzt schon oder in Zukunft in unmittelbarer Nähe zum Stammwerk gefertigt – so wie die Batteriezelle in Salzgitter. Kürzere Lieferwege wären die Folge.

