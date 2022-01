Harvesse/Wolfsburg

Mit hoher krimineller Energie soll eine Diebesbande über einen längeren Zeitraum containerweise Autoteile aus dem VW-Logistikzentrum in Harvesse gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigt laufende Ermittlungen gegen insgesamt 14 Männer im Alter zwischen 31 und 63 Jahren. Sie sollen es vor allem auf teure Carbon-Keramik-Bremsscheiben, Bremssättel und sogenannte Premium-Lenkungen abgesehen haben. Schaden: mehrere hunderttausend Euro.

Es gab zahlreiche Durchsuchungen

„Ausgangspunkt für die Ermittlungen war 2019 eine Reihe von Diebstählen mit einem Schaden von etwa 100 000 Euro“, erklärt Staatsanwalt Christian Wolters. In der Folge habe es zahlreiche Gebäudedurchsuchungen gegeben. Erste Anhaltspunkte auf ein systematisches Verschwinden von Autoteilen aus dem Lager hätten jedoch schon 2017 vorgelegen. „Der Schaden damals war jedoch deutlich geringer, und der Sachverhalt konnte nicht aufgeklärt werden“, so Wolters.

Als sich 2018/2019 die Hinweise auf den gewerbsmäßigen Diebstahl verdichteten, gab ein Richter nach WAZ-Informationen grünes Licht für eine Telefonüberwachung der Verdächtigen, das Landeskriminalamt (LKA) wertete Überwachungsvideos von einer Verladerampe aus, die offenbar ein Drehkreuz der Bande war – und der LKA-Ermittlungsgruppe ihren Namen „Rampe“ gab.

Schließlich zog sich die Schlinge zu. Die Akten zu dem Fall umfassen mittlerweile mehrere Kartons mit Aktenordnern, Mappen und Beweismaterial, schildert Wolters. Da die Ermittlungen noch andauern und zudem noch ein passender Termin für 14 Strafverteidiger gefunden werden müsse, rechnet der Staatsanwalt mit einer Anklage „erst in ein paar Monaten“.

Der Tatvorwurf lautet „schwerer Bandendiebstahl“ – bei Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Haft. Das Strafmaß sei allerdings stark vom „bisherigen Werdegang“ abhängig, also beispielsweise davon, ob ein Beschuldigter vorbestraft ist, so Wolters. Auffällig bei der Zusammensetzung der Tätergruppe sei, dass es sich bei 10 der 14 mutmaßlichen Täter um Deutsch-Russen handelt.

Volkswagen erstattete unverzüglich Anzeige

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein großer Teil der gestohlenen Autoteile gewinnbringend verkauft wurde. Ob Richtung Osteuropa – wie es in Medienberichten heißt – kann Wolters „beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht sagen“. Auch gibt es noch keine offiziellen Informationen darüber, wie der Diebstahl über einen so großen Zeitraum unentdeckt blieb. Wie es heißt, sollen Mitarbeiter dafür ihre Position im Lager ausgenutzt haben.

Auf Anfrage gab VW mit Verweis auf das laufende Verfahren nur ein knappes Statement ab: „Die Volkswagen AG hatte unverzüglich, nachdem sie Kenntnis über strafrechtlich relevante Vorgänge am Volkswagen Standort in Harvesse erlangt hatte, bei den zuständigen Behörden Anzeige erstattet. Im Zusammenhang mit den daraus resultierenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden kooperierte das Unternehmen vollumfänglich“, so ein Sprecher.

Von Michael Lieb