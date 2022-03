Wolfsburg

Der Wolfsburger Radisa Hirsch ist Millionär – zumindest wenn man nicht in Euro, sondern in Kilometern rechnet. Er hat mit seinem Volkswagen LT 28 mittlerweile weit über eine Million Kilometer zurückgelegt. Und fährt mit seiner treuen Nutzfahrzeugseele noch heute täglich über die Straßen der Region. Und ein Ende ist nicht in Sicht...

Fußballkünstler „Radi“ ließ seinen LT am 1. Juli 1997 zu

Neu zugelassen hat der 62-Jährige seinen LT am 1. Juli 1997. Wobei sich die Frage stellt, wofür Radisa „Radi“ Hirsch einen Transporter braucht? „Radi“ lächelt: „Ich trete als Fußballkünstler auf. Dafür nutze ich meine eigene Musikanlage – und die findet neben all den Fußballsachen Platz im LT.“ Fußballkünstler? Ja, „Radi“ Hirsch hat in seiner jugoslawischen Heimat sogar in der zweiten Liga gespielt, bei FC Radnicki Kragujevac – aktuell spielt der renommierte Club in der ersten serbischen Liga. „Noch heute trainiere ich jeden Tag“, berichtet der drahtige Kicker. „Ich bin fußballverrückt.“

Er liebt Fußball: Auch mit 62 Jahren trainiert Radisa Hirsch jeden Tag. Quelle: Britta Schulze

Beim Fototermin mit der AZ/WAZ gibt er gleich eine Kostprobe: Minutenlang hält er einen Fußball mit Fuß, Knie, Nacken und Kopf in der Luft, ohne dass der auch nur einmal den Boden berührt. „Das Ball jonglieren muss ich trainieren“, sagt er. Und lächelt. „Und ich freue mich, wenn ich Leuten damit eine Freude mache.“ Aktuell spielt „Radi“ beim TSV Wolfsburg in der Offensive.

„Der LT hat mich noch nie im Stich gelassen“

Doch nicht nur der Ball ist sein Freund, sondern auch sein weißer LT: „Er hat mich in all den Jahren noch nie im Stich gelassen“, sagt er. „Er gehört längst zur Familie.“ Von Anfang an habe er ihn motorschonend gefahren, beteuert Radisa Hirsch.

Zur Galerie Echte Liebe: Der Wolfsburger Fußballkünstler Radisa Hirsch hat mit seinem Volkswagen LT 28 schon über eine Million Kilometer zurückgelegt – und das mit dem ersten Motor.

Das heißt: Schön warm fahren, früh hochschalten, regelmäßige Ölwechsel. Bis auf typische Verschleißteile habe er noch nie etwas wechseln müssen – bis auf die Kupplung: „Sie hat 920.000 Kilometer durchgehalten. Das ist VW-Qualität.“

Der 102 PS starke Dieselmotor ist genauso original wie das erste Getriebe. Natürlich hat der LT nach all den Jahren und Kilometern Patina angesetzt, ist hier und dort Plastik kaputt – aber technisch ist der Transporter in Ordnung. „Ich fahre mit ihm jeden Tag zur Arbeit nach Peine – ohne Probleme“, betont er. Aktuell stehen 1.035.648 Kilometer auf dem Tacho. Und es sollen noch möglichst viele dazu kommen. Denn: „Warum soll ich ihn weggeben, wenn er noch so gut fährt?“

Einen Kratzer hat die Beziehung bekommen...

Aber einen Kratzer hat die Liebesbeziehung zwischen „Radi“ und dem LT jetzt doch bekommen: Steinschlag! Ein LKW habe einen Stein so blöde aufgewirbelt, dass der gegen die Frontscheibe geschleudert ist und einen großen Riss hinterlassen hat. Den lässt Radisa Hirsch jetzt reparieren. Und die lange Reise von Radisa Hirsch und seinem weißen LT28 kann weitergehen.