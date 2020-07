VW-Komponentenwerk Salzgitter feiert 50-jähriges Jubiläum

Wolfsburg

Das VW-Werk Salzgitter feierte jetzt sein 50-jähriges Jubiläum. Als Fahrzeugwerk für den K 70 im Jahr 1970 gebaut und später zum Motorenwerk gewandelt, steht der Standort heute exemplarisch für die Transformation zur E-Mobilität. Im Rahmen eines Festakts, unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln, beging das Werk sein Jubiläum.

Werkleiter Andreas Salewsky und Betriebsratsvorsitzender Dirk Windmüller überreichten der Hilfsorganisation „terre des hommes“ einen Spendenscheck in Höhe von 35 000 Euro. Zudem spendete Volkswagen Group Components insgesamt 50 Bäume an die „Stiftung Zukunft Wald“. Symbolisch schickten Auszubildende 50 Luftballons in den Himmel, versehen mit selbst geschriebenen Karten mit Wünschen für die Zukunft ihres Werkes.

Anzeige

Werk steht für Zukunft und Transformation

Diese scheint indes ziemlich sicher. Denn: Zukunftsprodukte stehen bei VW in Salzgitter klar im Fokus. Das Werk steht exemplarisch für den Transformationsprozess der Konzern-Komponente, die innerhalb der Volkswagen AG die End-to-End-Verantwortung für die Batterie, von der Forschung bis zum Recycling, übernommen hat. „Es ist vor allem die Vielfalt, die uns am Standort auszeichnet: vom Geschäftsfeld Batteriezelle über das Joint Venture mit Northvolt und die Rotor-Stator-Fertigung für die E-Maschine bis hin zu modernsten Motoren. Wir haben Fertigungs-Know-how in allen wesentlichen Antriebstechnologien. Das macht uns zukunftssicher“, sagte Werkleiter Andreas Salewsky.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Stellenwert der Verbrennungsmotoren für den Standort bleibt dabei weiter hoch und ihr Beschäftigungsfaktor bedeutend. Täglich werden bis zu 5700 Otto- und Dieselmotoren in über 200 Varianten gebaut. Die Vielfalt reicht vom 3-Zylinder bis zum 16-Zylinder. Die Motoren und Komponenten werden weltweit ausgeliefert. Über 7000 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt, was das Werk zu einem der größten Arbeitgeber der Region macht. „Seit 50 Jahren sind wir ein Garant für Beschäftigung mit guten Arbeitsbedingungen in der Stadt Salzgitter. Das ist gut so und das muss so bleiben“, unterstrich der Betriebsratsvorsitzende am Standort Salzgitter, Dirk Windmüller.

Von Steffen Schmidt