VW-Komponente beginnt E-Antriebs-Produktion in China

Volkswagen Group Components stärkt seine Rolle als Schlüssellieferant von zentralen E-Komponenten für die Marken und Joint Ventures des Volkswagen Konzerns auf dem wichtigsten Markt für Elektromobilität. Ab sofort wird im chinesischen Komponentenwerk Tianjin der auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) basierende Antrieb APP 310 gefertigt. Er kommt in den Modellvarianten des Volkswagen ID.4 der Partner FAW und SAIC zum Einsatz. Künftige MEB-Modelle des Konzerns für China werden ebenfalls lokal beliefert. Den APP 310-Motor für die aktuellen und künftigen MEB-Modelle in Europa und Nordamerika fertigt das Leitwerk für elektrische Antriebe der Komponente in Kassel.

Thomas Schmall, Vorstand Volkswagen Group Components : „Mit dem Produktionsstart des APP 310 an unserem Komponentenstandort in Tianjin beschleunigen wir die Elektromobilität nicht nur für den regionalen Markt, sondern für den gesamten Konzern. Unsere Präsenz in den Kernmärkten ermöglicht, dass wir flexibel und effizient auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren können. So trägt Volkswagen Group Components maßgeblich zur E-Offensive des Konzerns bei.“

Thomas Schmall: „Unsere Präsenz in den Kernmärkten ermöglicht, dass wir flexibel und effizient auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren können.“ Quelle: Volkswagen AG

VW kann jetzt 880 000 E-Motoren jährlich bauen

Im Komponentenwerk Tianjin werden seit 2012 automatische Getriebe gefertigt. Nach dem Anlauf des Hybridgetriebes DQ400e und des elektrischen Antriebs APP 290 folgt mit dem APP 310 der nächste Meilenstein der Transformation hin zur E-Mobilität. Die permanenterregte Synchronmaschine mit achsparalleler Anordnung von Antrieb und Getriebe verfügt über eine Leistung von bis zu 150 kW (204 PS) bei einem maximalen Drehmoment von 310 Nanometer.

Für die Industrialisierung des neuen Produkts in China arbeiteten die beiden Komponentenwerke Kassel und Tianjin eng zusammen. Die installierte technische Kapazität an beiden Standorten zusammen entspricht aktuell bis zu 880 000 E-Antrieben im Jahr. Schon bis 2023 soll die Produktion auf bis zu 1,4 Millionen E-Antriebe erweitert werden. Damit wird Volkswagen Group Components zu einem der weltweit größten Hersteller von E-Antrieben.

