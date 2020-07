VW-Kernmarke holt Seat-Manager Vollmer als Produktionschef

Wolfsburg

Volkswagen holt für die Kernmarke VW Pkw den Seat-Manager Christian Vollmer als Produktionsvorstand nach Wolfsburg. Vollmer arbeitete bisher in gleicher Rolle bei der spanischen Konzerntochter. Er folgt damit auf Andreas Tostmann, der als Vorstandschef bereits vergangene Woche zum konzerneigenen Lkw- und Bushersteller MAN nach München gewechselt war.

Vollmer startet am 1. August auf seiner neuen Position, wie VW am Montag mitteilte. Die Personalie ist Teil eines größeren Umbaus im Management der Volkswagen-Konzernmarken.

Seit 2018 ist Vollmer Vorstand für Produktion bei Seat im spanischen Martorell

Vollmer ist promovierter Maschinenbauingenieur und seit 20 Jahren bei Volkswagen tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er 1999 in der Planung Presswerk bei Volkswagen in Wolfsburg. 2002 wurde er Vorstandsreferent für Produktion und 2005 ging er als Leiter der Automobilfertigung zu Volkswagen Slovakia nach Bratislava. 2010 wechselte Vollmer als Leiter der Produktion zu Volkswagen in Shanghai. 2014 wurde er dort zum Technical Executive Vice President des chinesischen Joint-Ventures SAIC-Volkswagen berufen. Seit 2018 ist Vollmer Vorstand für Produktion bei Seat im spanischen Martorell.

