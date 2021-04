Wolfsburg

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im VW-Werk Wolfsburg hält auch in Lockdown und Pandemie weiter einen engen Draht zu den Auszubildenden und Dual Studierenden. Unter dem Motto „Tarifbaustelle!“ fand jetzt ihr vierter Webcast statt, in dem mehrere Gäste den VW-Nachwuchs online per Live-Übertragung über Aktuelles aus dem Konzern informierten. Zuvor eingereichte Fragen beantworteten Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh und seine Stellvertreterin Daniela Cavallo.

Garantie für 1400 VW-Ausbildungsplätze gefordert

„Uns liegt sehr am Herzen, unsere Auszubildenden und Dual Studierenden gut und ausführlich über die aktuellen Entwicklungen bei Volkswagen und im Werk zu informieren“, sagt JAV-Vorsitzende Adriana Gilbo. „Deswegen halten wir auch weiterhin an der Alternative eines Webcasts fest und kehren, sobald die Möglichkeit wieder besteht, zurück zu einer Jugendversammlung im CongressPark.“

„Halten an Alternative eines Webcasts fest“: JAV-Vorsitzende Adriana Gilbo. Quelle: VW-Betriebsrat

Sie selbst sprach in der internen Live-Übertragung unter anderem über die laufende Tarifverhandlung. Eine Forderung ans Unternehmen ist die Festschreibung der 1400 Ausbildungsstellen für zehn Jahre.

Hohe Belastung der Auszubildenden durch die Corona-Pandemie

Die Situation der Auszubildenden im Corona-Jahr beleuchteten Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino, Christoph Görtz (Leiter der Berufsausbildung am Standort Wolfsburg) und IG-Metall-Referentin Ylenia Pisu. Einhellige Meinung: Die Qualität der Ausbildung darf trotz der schwierigen Situation nicht leiden. Scarpino: „Die Belastung war und ist hoch. Aber mit vielen Anpassungen ist es uns gelungen, das Beste für die jungen Kolleginnen und Kollegen herauszuholen.“

„Die Belastung war und ist hoch“: VW-Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino. Quelle: VW-Betriebsrat

Bernd Osterloh und Daniela Cavallo informierten die Auszubildenden und Dual Studierenden zunächst über Tarifverhandlungen, Corona-Situation, Halbleiter-Engpass, die geplante Einführung des E-Fahrzeugs Trinity im Werk Wolfsburg und aktuelle Pläne zur Kostensenkung zum Beispiel durch Ausweitung der Altersteilzeit. In der Fragerunde ging es unter anderem um Jugendaktionen in der nächsten Verhandlungsrunde und den damit einhergehenden Forderungen der Jugend sowie den Frauenanteil im Unternehmen.

