Sebastian Koch wurde 1962 in Karlsruhe geboren und wuchs bei seiner Mutter in Stuttgart auf. Eigentlich wollte er Musiker werden, doch die Inszenierungen des damaligen Stuttgarter Schauspieldirektors Claus Peymann änderten Ende der 1970er Jahre seinen Berufswunsch – er wollte Schauspieler werden. Sebastian Koch besuchte von 1982 bis 1985 die Otto-Falckenberg-Schule in München. Koch spielte früh in „Derrick“ und „Tatort“ mit, 2002 bekam er für die Titelrolle in „Der Tanz mit dem Teufel - die Entführung des Richard Oetker“ sowie für seine Schauspielleistung in „Klaus Mann“ jeweils den Adolf-Grimme-Preis. In der Produktion „Napoleon“ spielte er mit internationalen Stars wie Gerard Depardieu, John Malkovich und Isabella Rossellini. 2006 wirkte er in „Das Leben der Anderen“ mit, zwei Jahre spielte er für die Titelrolle in dem preisgekrönten Film „Der Seewolf“. An der Seite von Tom Hanks spielte er in der Steven Spielberg-Produktion „Bridge of Spies“ mit, mit Bruce Willis drehte er „Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben“. 2021 wurde er in Braunschweig mit dem Schauspielpreis „Europa“ geehrt.