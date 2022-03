Wolfsburg/Hamburg

Volkswagen stellt am Mittwoch den vollelektrischen ID.Buzz der Weltöffentlichkeit vor – ab 19 Uhr in Hamburg und per Livestream im Internet. Die AZ/WAZ ist vor Ort und berichtet per Liveticker von der Weltpremiere.

++ Liveticker ++

VW setzt große Hoffnungen in den ID.Buzz

Volkswagen setzt ganz große Hoffnungen auf den ID.Buzz: „Er ist das bislang emotionalste Modell der vollelektrischen ID.-Familie und transferiert die DNA des legendären Volkswagen T1 von 1950 mit einzigartigem Design, innovativer Technologie und fortschrittlicher Nachhaltigkeit in die Zukunft.“ VW stellt bei der digitalen Weltpremiere den ID.Buzz (Bus) und den ID.Cargo (Transporter) vor. Noch in diesem Jahr sollen sie als fünfsitziger Bus und als Transporter in den Handel kommen.

Technisch basiert das Fahrzeug wie die komplette ID.-Familie auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB). Das flach im Boden verbaute Batteriepaket ermögliche durch den tiefen Schwerpunkt eine hohe Agilität, eine Bulli-typische Sitzposition sowie im Innenraum viel Platz, Flexibilität und ein großzügiges Raumangebot. Großen Wert legt Volkswagen auf nachhaltige Materialien.

Grundlage für autonom fahrende Shuttles ab 2025

„Mit neuester ID.-Software, der intelligenten Vernetzung der Assistenz- und Informationssysteme und Over-the-Air-Updates bietet er auch die technische Grundlage für die 2025 einsetzenden autonomen Shuttles, die bei Mobilitätsdienstleistern zum Einsatz kommen“, so Volkswagen. Volkswagen die Weltpremiere live auf www.volkswagen-newsrooom.com. Der Livestream startet um 19 Uhr.