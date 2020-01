Mit dem VW-Händlerkongress „Brand Experience New Volkswagen“ ist jetzt in der Autostadt ein Event der Superlative gestartet. Bis zum 18. März 2020 werden insgesamt mehr als 17.500 Händler nach Wolfsburg kommen. Für die Besucher gibt es jede Menge zu erleben.

