VW-Händlerkongress: 17 000 Gäste kommen nach Wolfsburg – Chance für Tourismus?

Wolfsburg

Nur noch wenige Tage dann startet mit der „Brand Experience New Volkswagen“ ein Event der Superlative in Wolfsburg. Zu dem Händlerkongress werden vom 27. Januar bis zum 18. März mehr als 17 000 Importeure, Geschäftsführer von Handelshäusern aus aller Welt sowie europäische Verkäufer in die Volkswagenstadt kommen. Im Mittelpunkt stehen der neue Golf, der ID.3 und der neue Markenauftritt Volkswagens. Auch über die gut sieben Veranstaltungswochen hinaus erhofft sich die Stadt Wolfsburg einen Schub in Sachen Tourismus und Image.

Auf dem Weg zum Tagungsstandort

„Wir freuen uns, dass Wolfsburger Unternehmen ihre Veranstaltungen wie Tagungen oder Kongresse in unserer Stadt ausrichten und damit ihre Verbundenheit zum Standort zum Ausdruck bringen. Der Volkswagen-Händlerkongress verdeutlicht auch, dass solche Großveranstaltungen in Wolfsburg gut realisierbar sind: Durch geeignete Locations, die große Anzahl an Hotelkapazitäten im Business-Bereich sowie vielfältige Möglichkeit für ein kulturelles Rahmenprogramm entwickelt sich Wolfsburg immer mehr zu einem Tagungs- und Kongressstandort“, kommentiert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG).

Hoffnung auf Folgebesuche

Durch den Händerkongress erhofft man sich, auch internationale Aufmerksamkeit für die Stadt Wolfsburg und den ein oder anderen Folgebesuch. Hofschröer: „Dafür arbeiten wir als WMG im Rahmen unserer Marketingkooperation eng mit unseren Partnern aus der Tourismus- und Freizeitbranche zusammen, um sowohl den Leisure- als auch den Business-Tourismus in Wolfsburg zu fördern.“ Während des Händlerkongresses werden beispielsweise die Hotels mit Informationen und Broschüren ausgestattet, um die Geschäftsreisenden auch über die Möglichkeiten der Stadt abseits des Kongresses zu informieren. „So können wir sie hoffentlich als Freizeit-Touristen wieder begrüßen“, erklärt Hofschröer.

Denn während des Kongresses selbst wird den Händlern kaum Zeit bleiben. Das Programm ist straff getaktet. Insgesamt verbringen die Gäste meist nur eine Nacht in Wolfsburg. „Aus wirtschaftlicher Sicht profitiert direkt sicherlich am stärksten der Geschäftstourismus-Sektor von dem Händlerkongress, insbesondere durch die mehrwöchige Auslastung der Hotels“, sagt Hofschröer.

VW bucht sämtliche Zimmer im Leonardo Hotel

Die dürfen sich in den nächsten Wochen auf reichlich Gäste und hohe Übernachtungszahlen freuen. Das Leonardo Hotel nimmt dabei noch einmal eine besondere Stellung ein. Volkswagen hat alle 343 Zimmer für die gesamte Zeit des Händlerkongresses für seine Gäste gebucht. Auf diesen Exklusivvertrag ist man dort natürlich stolz. „Wir sehen das als riesige Gelegenheit für unser Geschäft. Der Kongress ist gute Werbung für uns und natürlich auch eine für die ganze Stadt“, freut sich Federico Palazzesi, Hoteldirektor des Leonardo, über die Entscheidung Volkswagens, eine Veranstaltung dieser Größenordnung erstmals in Wolfsburg steigen zu lassen.

343 An- und Abreisen täglich

„Business as usual“ fällt damit im Leonardo in den kommenden Wochen allerdings flach. „Das ist schon etwas anderes als das Regelgeschäft“, betont Palazzesi. Jeden Tag hat sein Team 343 An- und Abreisen zu managen. Dazu kommt, dass der Hotelbetrieb flexibel auf das für die Gäste von Volkswagen getaktete Programm reagieren muss. Eine große Herausforderung. „Das nehmen wir aber professionell an und setzen es entsprechend um“, sagt der Hoteldirektor.

Von Steffen Schmidt