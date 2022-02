VW-Fortbildung: Die Fakultät 73 verabschiedet 91 neue Software-Entwickler

Wolfsburg

Die Volkswagen Group Academy hat jetzt 91 Absolventen ihrer Software-Ausbildungsschmiede „Fakultät 73“ feierlich verabschiedet. Natürlich coronabedingt in Form einer Online-Abschiedsfeier. Gleichzeitig ist das Bewerbungsverfahren für den nächsten Studienjahrgang angelaufen.

Volkswagen bildet seine eigenen Software-Entwickler aus

Volkswagen hatte die Fakultät 73 vor einigen Jahren ins Leben gerufen, um eigenen Beschäftigten – aber auch externen Bewerbern – die Möglichkeit zu geben, sich zum Junior-Software-Entwickler ausbilden zu lassen. Die Ausbildung mit Theorie und Praktika dauert zwei Jahre. Jetzt hat der zweite Jahrgang die zweijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ab März werden die 91 Absolventen ihre Arbeit in verschiedenen Fachbereichen sowie bei der Software-Tochter Cariad aufnehmen.

Ralph Linde, Leiter der Volkswagen Group Academy, war bei der offiziellen Online-Verabschiedung gerührt und vor allem stolz: „Aus allen Fachbereichen kommen gute Rückmeldungen über Absolventen der Fakultät 73“, betonte er. Für ihn sei das aber kein Wunder: „Nach diesen zwei Jahren habt Ihr eine hohe Software-Kompetenz und eine hohe Sozialkompetenz – Ihr seid die Zukunft von Volkswagen. Verändert dieses Unternehmen!“

Zwei Drittel aller Absolventen kommen von Volkswagen

Das Konzept der internen Fort- und Weiterbildung habe sich bewährt, so Linde: „67 Prozent aller Absolventen waren Interne, viele davon aus dem direkten Bereich. Die Absolventen kamen aus allen VW-Standorten – und keiner war vorher ein Software-Experte.“ Alle gingen nun „einen ganz neuen beruflichen Weg“ und würden Volkswagen dabei auf dem Weg zur Transformation vom reinen Autobauer zum Mobilitätsdienstleister der Zukunft helfen.

Ralph Linde: Der Leiter der Volkswagen Group Academy will mehr Praktikumsplätze für Absolventen bereitstellen. Quelle: Volkswagen

Aber, so Linde, die Fakultät 73 habe auch noch ihre Schwächen: Zum einen den geringen Frauenanteil von lediglich neun Prozent, zum anderen den Mangel an Praktikumsplätzen. Man arbeite an beidem, so Linde. „Zumindest den Mangel an Praktikumsplätzen kriegen wir in diesem Jahr in den Griff.“ Zudem müsse man massiv dafür werben, mehr Frauen für die Ausbildung zur Software-Entwicklerin zu begeistern.

Aus den Fachbereichen gibt’s nur Lob für die Absolventen

Der zuständige Betriebsrat Giuseppe Cutrona lobte die Absolventen ebenfalls: „Volkswagen ist auf dem richtigen Weg: Zwei Drittel der Absolventen waren schon vorher bei VW. Ihr seid die Visitenkarte dieses Programms.“ Die Führungskräfte der Qualitätssicherung – Cutronas Zuständigkeitsbereich – seien schon von der ersten Generation der Fakultät 73 begeistert.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Begeistert war auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Die künftige Software-Entwicklung ist immens wichtig für die Zukunft von Volkswagen und von Wolfsburg. Denn Innovationen schaffen sichere Arbeitsplätze.“ Wie solche Innovationen aussehen können, machten zwei Absolventen deutlich: Leon Meyer – ein VW-Eigengewächs – stellte die neu entwickelte „Service Cam“ vor, mit der VW-Kunden sofort aus der Werkstatt sehen, was an ihrem Fahrzeug kaputt ist und repariert werden muss. Außerdem bekomme der Kunde prompt Preise zugeschickt.

Absolventen optimieren Flottenmanagement

David Ayala Herbst – ein externer Teilnehmer – stellte das mit Hilfe der Fakultät 73 optimierte Flottenmanagement von Volkswagen Nutzfahrzeuge vor. Es erlaube einen deutlich schnelleren Zugriff auf alle Daten von Fahrern und Fahrzeugen.

Seit dem 21. Februar läuft das Bewerbungsverfahren für die vierte Generation der Fakultät 73 (die dritte Generation ist gerade in ihrem ersten Ausbildungsjahr). Infos zum Verfahren gibt es im Internet unter www.volkswagen-karriere.de.

Von Carsten Bischof