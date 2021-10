VW Fellowship: Wie sieht Teilhabe in der Kunstvermittlung aus?

Alt-Wolfsburg

Wie soll man Kunst vermitteln? Reicht die alt bekannte Führung durch Ausstellungen? Oder wollen Besucher lieber aktiv mit eingebunden werden? Das wollen Lara Dade und Miriam Trostorf im nächsten Jahr erforschen. Dafür erhielten sie das Volkswagen Fellowship Stipendium, das mit 20 000 Euro dotiert ist. Am Montag erklärten die beiden Kunstvermittlerinnen aus Berlin in der Städtischen Galerie im Schloss was sie vor haben.

Das Ziel ist klar, der Weg dorthin nicht. Auch das Ergebnis ist offen. Das ist gewollt. Die Stipendiatinnen wollen sich mit dem Thema „Teilhabe“ beschäftigen. Teilhabe wird nicht nur in der Kunstvermittlung diskutiert, sondern in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen. Weltweit. Jeder soll bei allem mitmachen können. Doch wollen alle mitmachen? „Wir möchten herausfinden, wie bereit jeder dazu ist“, erklärt Miriam Trostorf.

Wer ist bereit zur Teilhabe?

Sie ist sich ziemlich sicher, dass die Bereitschaft groß sei. Miriam Trostorf und Lara Dade arbeiten schon lange in der Vermittlungsarbeit. Jetzt wollen sie dazu forschen. Das Stipendium, das an keinerlei Bedingungen geknüpft ist, gibt ihnen die nötige Zeit dazu.

Diese Freiheit war Dr. Susanne Pfleger wichtig, als ihr die Idee für das Stipendium kam. Umso glücklicher ist die Leiterin der Städtischen Galerie, dass Volkswagen auf ihre „wilde Idee“ begeistert reagierte, wie Rita Werneyer, Sprecherin Cultural Engagement bei VW, verriet. Das Stipendium gehört mittlerweile zum weltweiten VW-Fellowship Programm und wird zum vierten Mal vergeben. Es ist ein Projekt mit dem Förderverein der Städtischen Galerie.

Obwohl die beiden Stipendiatinnen nicht genau wissen, wohin sie der Weg konkret führt. Sie wissen, dass sie in Wolfsburg mit Wolfsburgern arbeiten wollen. Ob das Ergebnis am Ende eine Lesung oder ein Symposium sein wird? Beides ist möglich. Nur eins sei wichtig, sagt Lara Dade: „Wir wollen am Ende dem Thema Teilhabe einen Schritt näherkommen.“ Der neue Oberbürgermeister Dennis Weilmann findet’s gut: „Teilhabe ist ein wichtig in allen Bereichen. Wir wollen nicht nur etwas für die Menschen tun, sondern auch mit ihnen.“

Von Sylvia Telge