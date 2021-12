Wolfsburg

400 000 Fahrzeuge: Das ist die traurige Zahl mit der die größte Auto-Fabrik Europas das Jahr 2021 abschließen wird. Das ganze Jahr machte der Halbleiter-Mangel Volkswagen schwer zu schaffen. Die Wolfsburger Beschäftigten mussten wochenlang in Kurzarbeit, über lange Strecken wurde nur in einer Schicht und teilweise sogar gar nicht produziert. Bislang versuchte das Unternehmen der Situation mit kurzfristigen Anpassungen Herr zu werden. Doch die „Fahrt auf Sicht“ ist nun vorbei: Im neuen Jahr müssen sich die Beschäftigten auf grundlegende Änderungen in der Arbeitsorganisation einstellen.

Denn: Der Halbleiter-Mangel – das steht mittlerweile fest – wird den Autobauer auch im gesamten kommenden Jahr schwer belasten. Volkswagen geht mittlerweile von nur einer geringfügigen Erhöhung der Produktionszahlen im Stammwerk aus. Laut WAZ-Informationen strebt der Autobauer für 2022 eine maximale Stückzahl von 570 000 Fahrzeugen an. Für einen Standort, für den eigentlich ein Volumen von 820 000 Autos vereinbart wurde, deutlich zu wenig und klar unter der Grenze, ab der die Fabrik wirklich wirtschaftlich betrieben werden kann.

Personal wird im ersten Quartal umgeschichtet

„Daher gehört jetzt aus Unternehmenssicht auch eine Veränderung der Schichtmodelle auf die Agenda für unsere Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung“, sagte deshalb VW-Personalvorstand Gunnar Kilian vor gut zwei Wochen und sorgte damit für heiße Diskussionen im Stammwerk. Stellt VW nun im Zuge der Krise von drei auf zwei Schichten um und wird damit endgültig die aus Unternehmenssicht ungeliebte, weil mit teuren Zulagen vergütete Nachtschicht los?

Erste Anpassungen in der Arbeitsorganisation stehen jedenfalls kurz bevor, wie der Betriebsrat jetzt in einer internen Information an die Belegschaft mitteilte. Konkret bedeutet das: Die Montagelinien 1 und zwei werden ab Januar heruntergetaktet und laufen dann langsamer als gewohnt. Das dadurch freiwerdende Personal wird bis Ende März an den anderen beiden Montagelinien 3 und 4 eingesetzt. Für diese Maßnahme sucht das Unternehmen derzeit Freiwillige.

Tiguan-Fertigung in Wolfsburg: Von der Montagelinie 1 sollen einige Beschäftigte auf andere Linien verteilt werden. Quelle: Boris Baschin

Der Grund, warum es die Montagelinie 1 trifft, liegt in den Klimavorgaben. Um die strengen CO2-Flottenvorgaben zu erfüllen, muss Volkswagen vor allem E-Fahrzeuge und Hybride an den Mann bringen, sonst drohen hohe Strafzahlungen. Auf der Montagelinie 1 aber können aus technischen Gründen bisher keine Hybridfahrzeuge gefertigt werden. Die dortige Produktion wird deshalb zugunsten der Montage von Hybriden und weiteren besonders gefragten Modellen vernachlässigt.

Bald keine Nachtschicht mehr an der Montagelinie 1?

Wie es nach dem ersten Quartal weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Volkswagen allerdings hat die nächsten Einschnitte bereits vorbereitet. Auch diese betreffen die Montageline 1. Dort wird derzeit der sogenannte „agile Fahrzeugbau“ erprobt. Heißt: Statt im starren Drei-Schichtsystem arbeitet die Belegschaft dort in einer relativ flexiblen Tag- und einer Dauernachtschicht. Doch das ist nun wohl bald Geschichte. Das Unternehmen habe die entsprechende Notiz in der Betriebsvereinbarung zum agilen Fahrzeugbau an der Montagelinie 1 zum 1. April gekündigt –offensichtlich in Vorbereitung von Schichtanpassungen, teilte der Betriebsrat mit.

„Das Unternehmen hat mit der Kündigung Fakten geschaffen, dem Betriebsrat aber noch nicht seine Pläne mit den Schichten vorgestellt. Sobald dies geschehen ist, setzen wir uns damit intensiv auseinander. Wir haben eingefordert, dass dies zu Beginn des neuen Jahres passieren muss“, sagen die für die Fertigung zuständigen Betriebsratskoordinatoren Guido Mehlhop und Jürgen Hildebrandt. Auch wenn die genauen Pläne des Unternehmens nicht bekannt sind: Wahrscheinlich ist, dass die teure Nachtschicht wegfallen soll. Damit würden den betroffenen Beschäftigte saftige Zulagen fehlen.

Kann der ID.3 die Lage retten?

Auch für den Betriebsrat wäre ein Wegfall der Nachtschicht an der Montagelinie 1 besonders angesichts der anstehenden Wahlen im März ein herber Schlag ins Kontor. Zu vermeiden ist er aber wohl nur bedingt. Zwar hatte Betriebsratschefin Daniela Cavallo stets betont, dass die Chip-Krise nicht auf die Kappe der Belegschaft geht und diese deshalb auch nicht einseitig die Auswirkungen zu spüren bekommen dürfe, gleichzeitig aber stellt auch sie klar: Der wahrscheinlich noch viele Monate andauernde Halbleiter-Mangel macht ein „Weiter so“ kaum möglich.

Bleibt zu hoffen, dass die Schichtanpassungen nur temporärer Natur sein werden. Denn die Perspektive, betont der Betriebsrat, sei durch die Beschlüsse der Planungsrunde gut. So wird an der Montagelinie 1 ab 2023 der vollelektrische ID.3 gebaut. „Dieser Punkt aus der Planungsrunde ist ein tolles Ergebnis für uns! Es tröstet vielleicht nicht über die aktuell sehr schwierige Lage hinweg. Aber es zeigt den Kolleginnen und Kollegen: Hier geht es nicht bloß irgendwie weiter, sondern mit Investitionen und neuen Modellen auch voran“, macht der für die Montagelinie 1 zuständige Betriebsrat Michael Thiel Hoffnung.

Von Steffen Schmidt