Wolfsburg

Kein Wunder, dass in Hollywood bereits eine Verfilmung des VW-Abgasskandals in Planung ist, denn was am Montag vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig verhandelt wurde, hatte tatsächlich viel von einem Krimi. Dabei geht es doch eigentlich „nur“ um eine Kündigungsschutzklage. Die aber hat es in sich: Denn be...