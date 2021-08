Martorell

Im neuen Seat Leon e-Hybrid ist reichlich Musik drin: Das jedenfalls zeigt eine neue Werbekampagne, die die spanische VW-Tochter mit der deutschen Kult-Band Die Fantastischen Vier aufgelegt hat. Die 30 und 60 sekündigen Werbeclips haben die Musiker dabei selber kreiert.

In ihrem Werbeclip performen die Seat-Markenbotschafter ihren Song „Und Los“ unter Einsatz eines einzigen Instruments: und zwar dem Seat Leon e-Hybrid. Bevor es ans Musikmachen geht, checkt die Band dessen Sounddesign in surrealer Kulisse und prüft es auf Herz und Nieren. Denn schließlich braucht es für die „Audio-Endabnahme“ eine weitere Instanz, die genau weiß, worauf es ankommt.

Seat Leon liefert Töne für Remix

In weißen Kitteln und gerüstet mit allerhand Audio-Equipment gehen Smudo, And.Y, Michi Beck und Thomas D in einem futuristisch anmutenden Soundlabor auf die Jagd nach allerlei Klängen, die ein Seat Leon e-Hybrid von sich gibt – vom Geräusch der zuschlagenden Tür, über den Blinker bis zum Surren des Motors. Mit freundlicher Unterstützung von DJ Thomilla wurden diese Sounds aufgezeichnet und anschließend zu einem Remix des Hits „Und los“ (2014 erschienen auf dem Erfolgsalbum „Record“) gemischt.

„Diese Jungs inspirieren mich heute genauso wie vor 20 Jahren. Im Leben der Fantastischen Vier stand die Musik immer im Mittelpunkt. Bei SEAT ist es sehr ähnlich: Musik emotionalisiert die Menschen und ist essenzieller Bestandteil unseres Engagements rund um die Marke. Genau damit stehen wir bei unserer jungen Zielgruppe so hoch im Kurs“, sagt Giuseppe Fiordispina, der das Marketing bei Seat Deutschland leitet.

Und in der Tat sind die Spanier auch neben dem aktuellen Clip sehr musikalisch unterwegs. In Deutschland treten sie unter anderem als Hauptsponsor der Musik-Shows „The Voice of Germany“ oder „Sing meinen Song“ auf.

Von Steffen Schmidt