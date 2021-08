VW-Currywurst: Das sagen Fleischer und Caterer aus dem Kreis Gifhorn

„Ich finde das auf jeden Fall gut. Es ist ein erster Schritt“, sagt Çağla Canidar, Veganerin und Tierschützerin des Vereins Stark für Tiere, zum Veggie-Trend in der Kantine des VW-Markenhochhauses in Wolfsburg. Doch der Verzicht in einer von mehreren Kantinen kann aus Sicht der Gifhornerin nur ein Anfang sein. „Ein kompletter Umstieg auf pflanzliche Ernährung wäre natürlich noch besser. Kein Mensch in unseren Breitengraden ist heute noch auf Fleisch angewiesen.“ Den Einwand von Altkanzler Gerhard Schröder, die Currywurst sei der Kraftriegel für die Arbeiter, hält Canidar für ausgemachten Quatsch. „Wer fühlt sich denn nach Currywurst mit Pommes noch fit für die Arbeit? Das liegt doch viel zu schwer im Magen.“