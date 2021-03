VW-Chef und weitere Top-Manager plädieren für ambitionierte Klimaschutzstrategie

Brüssel/Wolfsburg

100 Milliarden Euro Investitionen bis 2030 für die Dekarbonisierung ihrer Unternehmen und Produkte, die schrittweise Einführung eines sektorübergreifenden CO2-Preises und ambitionierte Ausstiegsdaten aus der Kohleverstromung: Dies sind einige der Kernpunkte, die zehn Top-Manager aus den Bereichen Energie, Mobilität und Technologie in einem gemeinsamen Positionspapier formuliert haben. Die zehn CEOs – darunter auch VW-Konzernchef Herbert Diess – sprechen sich damit für weitgehende Schritte im Klimaschutz aus.

Die zehn Vorstandsvorsitzenden Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Ignacio Galán (Iberdrola), Søren Skou (Maersk), Christian Klein (SAP), Henrik Henriksson (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) and Herbert Diess (Volkswagen) sind Mitglieder der “CEO Alliance for Europe‚s Recovery, Reform and Resilience”. Diese CEO Allianz gründete sich 2020 vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie und der historischen Weichenstellungen für den Europäischen Green Deal. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die EU zur weltweit führenden Region im Klimaschutz zu machen, Investitionen freizusetzen, Innovationen voranzutreiben und damit zukunftssichere Jobs zu schaffen.

Ziele ist unter anderem der Aufbau der Batteriefertigung

In einem gemeinsamen Positionspapier haben die zehn Top Manager ambitionierte Vorschläge gemacht. Die CEOs ermutigen auch europäische, politische Entscheidungsträger zu konsequenten Schritten in Richtung Klimaneutralität – darunter „ein fortgesetztes Engagement für einen standardisierten und sektorübergreifenden CO2-Preis“ und „Auslaufdaten für CO2-intensive Technologien“.

Die CEO Alliance versteht sich selbst als ein “Action Tank” und arbeitet zusammen an konkreten gemeinsamen Projekten. Priorität haben derzeit eine EU-weite Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr, die Integration der EU Energiesysteme, ein digitales Carbon Footprint Tracking, nachhaltige Gebäude, E-Busse für Europa, eine Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff und der Aufbau der europäischen Batteriefertigung, wie Herbert Diess auch auf LinkedIn erläuterte.

Dabei suchen die Top-Manager auch gezielt den Austausch mit der EU-Kommission. In einer digitalen Konferenz am Donnerstag diskutierten sie gemeinsam mit dem Exekutiv-Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, über die Fortschritte bei der Umsetzung des Green Deal und den aktuellen Stand der gemeinsamen Projekte in der CEO-Allianz.

