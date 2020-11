Wolfsburg

VW-Chef Herbert Diess hat auf LinkedIn wieder kräftig die Werbetrommel gerührt. Diesmal im Fokus: der neue ID.4. Gemeinsam mit Elektromobilitätsvorstand Thomas Ulbrich unternahm Diess mit dem E-Auto eine Spritztour durch Wolfsburg und postete das Video davon auf seinem Profil. Während der Fahrt sprachen die beiden nicht nur über den Wagen, sondern auch über die E-Mobilitätstrategie von VW.

► Link zum Video: Das Video von der Testfahrt durch Wolfsburg sehen Sie hier

Besonders begeistert zeigte sich der Konzern-Chef dabei von einem neuen Feature des ID.4: das Augmented-Reality-Head-Up-Display. Dieses projiziert Informationen aus den Assistenzsystemen wie beispielsweise dem Navigationsgerät direkt auf die Straße in das Sichtfeld des Fahrers. So zeigen etwa Pfeile an, in welche Straße der Fahrer abbiegen soll oder ein blauer Balken signalisiert, an welcher Stelle der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeuge unterschritten wird. Wie das brandneue Feature funktioniert, ist in dem Video von der Testfahrt eindrucksvoll zu sehen.

„Das ist schon ein einzigartiges Erlebnis, dass kann kein anderes Auto“, zeigt sich Diess stolz. Umso mehr, da die Entwicklung ein „Kraftakt“ gewesen sei, wie der Konzern-Chef zugab. Beim ID.3 etwa, ist das AR-Display eine der beiden Funktionen, die zum Marktstart noch nicht zur Verfügung standen. Erst Anfang des nächsten Jahres wird die Funktion durch ein Software-Update nachträglich auf die ausgelieferten Modelle gespielt.

Der neue ID.4 – der erste vollelektrische SUV von Volkswagen. Quelle: Volkswagen

AR-Display soll mit neuen Softwarefunktionen erweitert werden

Im ID.4 funktioniert das Display hingegen bereits ohne Probleme. „Wir haben jetzt eine Kundenfähigkeit erreicht, die optisch attraktiv ist und einen Mehrwert bietet“, sagt Thomas Ulbrich über das Feature. Das AR-Display zeige zudem, in welche Richtung sich Volkswagen künftig entwickeln werde: Nämlich zu einem digitalen Tech-Konzern. Die jetzige Form des AR-Displays sei dabei nur der Anfang. Mit Software könne man das System künftig mit weiteren Funktionen erweitern, blickt Diess bereits voraus.

Zufrieden zeigten sich Diess und Ulbrich auch mit dem jetzigen Stand der Elektro-Offensive. In Zwickau, dem ersten reinen E-Werk des Konzerns, würden derzeit bereits 650 E-Autos täglich produziert. „Mitte nächsten Jahres werden es 1450 sein, dann ist Zwickau komplett hochgelaufen“, berichtet Ulbrich. Neben dem ID.3 und ID.4 laufen dort dann auch zwei Audi- und ein Seat-Modell vom Band. Auch das zugehörige Geschäft mit Wallboxen läuft gut. „In den ersten 12 Wochen haben wir 11 000 Wallboxen verkauft“, so Ulbrich.

Von Steffen Schmidt