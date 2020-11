VW-Chef Diess: „Elektromobilität ist keine Wette“

Wolfsburg

Volkswagen setzt eindeutig und unbeirrt auf die E-Mobilität. Dabei hatte der Konzern sich frühzeitig festgelegt – und damit auch andere Technologien wie den Wasserstoff ausgeschlossen. Von einigen vermeintlichen Experten wurde diese Strategie als „ Wette“ bezeichnet. Gerade in letzter Zeit wurde die Vorgehensweise auch immer wieder als nicht technologieoffen kritisiert. Gegen beides wehrt sich Herbert Diess offensiv. Auf dem Karriereportal LinkedInn begründete er jetzt ausführlich, warum Volkswagens Entscheidung, konsequent auf die E-Mobilität zu setzen, die richtige ist.

„Ein Vorstandsteam, das für 670 000 Arbeitsplätze weltweit verantwortlich ist, schließt selbstverständlich keine Wetten ab! Auch nicht auf die E-Mobilität. Die Entscheidung für den elektrischen Antrieb, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und damit die Klimaziele zu erreichen, ist eine sehr rationale und faktenbasierte“, macht Diess dort deutlich. Die wichtigste Aufgabe der Autoindustrie sei es, die individuelle Mobilität CO2-frei und nachhaltig zu gestalten.

Anzeige

Klimaziele mit Verbrennern unerreichbar

Selbst mit den neuesten und allen absehbaren zukünftigen Innovationen für Verbrenner könne man die EU-Flottenziele und damit auch die Klimaziele nicht erreichen. „Die 99 Gramm von heute verfehlt man knapp, die Ziele für 2030 – voraussichtlich rund 55 Gramm – sind mit Verbrennern definitiv nicht erreichbar“, verdeutlicht der VW-Chef.

Synthetische Kraftstoffe, die oftmals als Alternative angepreist werden, wiesen eine wesentliche schlechtere Energiebilanz auf. Für die Herstellung müsse ein Vielfaches an erneuerbaren Energien verwendet werden als beim E-Antrieb, so Diess. Zudem werde der Großteil dieser Kraftstoffe nicht CO2-frei produziert, was sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern werde.

Bliebe noch die Wasserstofftechnologie. „Grüner Wasserstoff ist wirtschaftlich für den Pkw-Bereich und wahrscheinlich auch für weite Teile des LKW-Betriebes nicht vertretbar“, legt sich Diess auch hier eindeutig fest. Bis heute gebe es keine nennenswerte Produktion von grünem Wasserstoff, den man in PKWs einsetzen könnte. Die Betriebskosten eines Wasserstofffahrzeugs seien aufgrund des kleineren Wirkungsgrads zudem zwei- bis dreimal höher als die eines vergleichbaren E-Autos. „Im E-Auto werden zirka 70 Prozent der Windmühlenenergie in Bewegung im Auto umgesetzt, Wasserstofffahrzeuge setzen hingegen nur 20 bis 30 Prozent davon um“, erklärt der VW-Chef. Hinzu kämen horrende Kosten beim Aufbau eines Tankstellennetzes.

E-Mobilität als einzige Möglichkeit im Kampf gegen den Klimawandel

Den Vorwurf, sich bestimmten Technologien zu verschließen, weist Diess deshalb konsequent zurück. „Gerade weil wir uns mit allen Alternativen zum Verbrenner intensiv beschäftigt haben, legen wir uns so klar auf die E-Mobilität fest“, so der VW-Chef. Deutliche Effekte über die Flottenziele hinaus ließen sich für ein Fahrzeug eben nur durch Zufuhr von CO2-freier elektrischer Energie erreichen - also mit Plug-in Hybriden oder reinen E-Fahrzeugen. „Klar ist: Der Strom muss sauber sein, nur so wird auch das E-Auto wirklich sinnvoll“, betont Diess. Die Möglichkeiten der reinen E-Mobilität seien zudem noch nicht ausgereizt. Perspektivisch werde sie etwa nicht nur in der Herstellung, sondern auch im Unterhalt für den Kunden günstiger.

Technologieoffenheit anzumahnen sei einfach und klinge schön, so Diess abschließend. „Doch wir haben keine Zeit, weiter zu warten und über mögliche Technologien zu diskutieren, für die heute wesentliche Grundlagen fehlen.“ Angesichts des Tempos des Klimawandels müsse man vielmehr die Technologie vorantreiben, die die Klimaziele am zuverlässigsten, nachhaltigsten und wirtschaftlichsten erreiche. „Für den Straßenverkehr heißt Sie Elektrifizierung und funktioniert schon heute“, so Diess.

Lesen Sie auch

Von Steffen Schmidt