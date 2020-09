Dresden

Bisher wird der ID.3 von Volkswagen nur in Zwickau gefertigt. Das aber ändert sich nun: Der Countdown für die Produktion des Stromers in der Gläsernen Manufaktur in Dresden hat begonnen: Fußball-Bundestrainer und VW-Markenbotschafter Joachim Löw hat in dieser Woche gemeinsam mit Thomas Ulbrich, Vorstand für Elektromobilität der Marke Volkswagen, und dem Dresdner Standortleiter Danny Auerswald das erste Vorserienfahrzeug des ID.3 in Gläsernen Manufaktur auf das Montageband aufgesetzt.

23.09.2020, Sachsen, Dresden: Fußball-Bundestrainer Joachim Löw steht vor der Gläsernen VW Manufaktur an seinem neuen Elektroauto VW ID.3. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa-Zentralbild

Anzeige

„Heute beginnt am Standort Dresden die Vorserien-Produktion des ID.3. Ein weiterer Meilenstein für Volkswagen – und ebenso für den Freistaat Sachsen. Hier wird der Wandel hin zur Elektromobilität weiter forciert: vom Phaeton über den e-Golf zum ID.3“, sagte Ulbrich. Ab Februar soll dann die Serienproduktion beginnen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Löw gespannt auf ID.3 im Alltag

Für Fußball-Bundestrainer Joachim Löw war der Besuch in der Gläsernen Manufaktur eine Premiere: „Ich war zwar schon mehrfach in Dresden im Stadion, aber noch nie in der Gläsernen Manufaktur. Es ist spannend zu sehen, wie Volkswagen den Wandel auch an diesem Standort vorantreibt“, sagte der VW-Markenbotschafter, der künftig auch selbst in einem ID.3 unterwegs sein wird. Von Markenvorstand Thomas Ulbrich höchstpersönlich bekam Löw in Dresden eine Einführung in seinen neuen Dienstwagen.

„Ich konnte mich schon immer für technische Neuerungen begeistern. Die E-Mobilität ist sogar eine Revolution: Denn sie bringt einen großen Fortschritt für die Umwelt und damit für die ganze Gesellschaft“, sagte Löw. Im vergangenen Jahr habe er vor dem Pokalfinale in Berlin die Gelegenheit gehabt, einen damals noch in der Entwicklung befindlichen ID.3 Probe zu fahren. „Da habe ich einen ersten Vorgeschmack bekommen, was es heißt, elektrisch unterwegs zu sein. Jetzt bin ich neugierig, wie sich das Fahrzeug in meinem Alltag bewährt“, so der Bundestrainer.

Von der Redaktion