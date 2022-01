VW-Betriebsratswahl: Liste „Wir für Euch“ fordert „agile Organisation“

Wolfsburg

So viel Auswahl bei der Betriebsratswahl gab es bei Volkswagen noch nie: Acht Listen und Einzelkandidaten treten im März an. AZ/WAZ stellt alle Listen vor. Diesmal ist „Wir für Euch“ an der Reihe.

„Wir für Euch“ gehen mit neun Kandidaten ins Rennen

Die Liste 2 „Wir für Euch“ geht mit neun Kandidaten ins Rennen – „und alle sind und bleiben Mitglieder der IG Metall“, betont der Spitzenkandidat Michael Maginski. Er selbst ist Betriebsrat und seit 41 Jahren IGM-Mitglied, mit der Arbeit des von der IG Metall dominierten Betriebsrates aber alles andere als zufrieden: „Wir müssen und wollen ’Betriebsrat’ anders denken“, sagt er.

Das ist der Betriebsrat bei Volkswagen Aktuell besteht der Betriebsrat bei Volkswagen in Wolfsburg aus 75 Vertretern, 66 davon gehören zur IG Metall-Fraktion. Mehr als 50 von ihnen betreuen als Bereichsbetriebsräte die rund 65 000 Mitarbeiter im Stammwerk. Die Bereichsbetriebsräte berichten wiederum an neun sogenannte Koordinatoren, die zusammen mit der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo und deren Stellvertreter das wichtigste Gremium, den Betriebsausschuss, bilden. Zudem unterstützt ein Verwaltungsapparat mit rund 70 Geschäftsführern, Generalsekretären, Referenten und Assistenten die Arbeitnehmervertreter. Die Basis der IG Metall im Werk bilden die Vertrauensleute, diese spielen auch bei der Nominierung der Liste eine entscheidende Rolle. Der neue Betriebsrat wird aus nur noch 73 Vertretern bestehen. Die Wahl wird im März coronabedingt an mehreren Tagen stattfinden.

Sein Kollege Dirk Kaiser – bis vor kurze IGM-Vertrauensmann – wird deutlicher: „Aktuell gibt es neun sogenannte Koordinatoren – diese Ebene von ’Oberbetriebsräten’ brauchen wir nicht.“ Dieses Gremium bereite Betriebsratsentscheidungen vor – „wir fordern die Abschaffung dieser Koordinatoren“, sagt Kaiser. „An Diskussionen und Entscheidungen müssen alle Betriebsräte beteiligt werden.“ Und die Aufgaben der Koordinatoren können man „viel breiter verteilen“ – nämlich auf alle 73 künftigen Betriebsräte.

Betriebsratsspitze soll Informationen schneller weitergeben

Womit er bei einem zweiten Punkt ist: der „Info-Pyramide“. Für Michael Maginski ist es wichtig, dass Infos aus dem Betriebsrat schneller in die weiteren Gremien kommen. Der komplette Betriebsrat müsse schnell über anstehende Themen und Entscheidungen informiert werden – es dürfe keine Art Herrschaftswissen an der Spitze geben.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr Hauptziel: Der Volkswagen-Betriebsrat brauche eine „agilere Organisation“. Man müsse alle Gruppen anhören und „alle abholen“. Und dann gemeinsam an den zentralen Punkten arbeiten: „Wie schaffen wir es, Arbeit und Arbeitsplätze in Wolfsburg zu halten?“ Wie gehe es konkret weiter bis 2026? Dann soll das Projekt „Trinity“ mit einem neuen Werk starten. Aber was bedeute „Trinity“ für die Wolfsburger Belegschaft?

Was bedeutet „Trinity“ für die Belegschaft?

„Fakt ist, dass man weniger Leute braucht, um ein Elektroauto zu bauen als einen Verbrenner“, sagt Dirk Kaiser. Was bedeute das für die Wolfsburger Belegschaft? Jenseits von Altersteilzeit-Angeboten? Um diese Fragen müsse sich der künftige Betriebsrat konkret kümmern.

Weitere Forderungen der Liste „Wir für Euch“: Verdoppelung der Ausbildungsplätze bei Volkswagen und Priorisierung der Kinder von Werksangehörigen; Werk- und Brandschutz dürften nicht ausgegliedert werden; Einrichtung eines lange versprochenen Betriebskindergartens; Start der Qualifikationen für alle Beschäftigten in der Transformation.

Die Kandidaten kommen aus verschiedenen Bereichen

Die neun Kandidaten der Liste „Wir für Euch“ kommen aus den verschiedensten Bereichen im Werk: Produktion, Beschaffung, Technische Entwicklung, Koordination/Planung, Personal- und Group Academy, Integrität und Recht, Elektro. Darunter einige (ehemalige) Vertrauensleute der IG Metall.

Von Carsten Bischof