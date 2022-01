Wolfsburg

Bahnt sich da eine Schlammschlacht an? Der Betriebsratswahlkampf bei Volkswagen in Wolfsburg sorgt für Aufregung und reichlich Ärger. Vorwürfe treffen vor allem die mächtige IG Metall und ihre Liste. Von Hetze und Zerstörung von Wahlplakaten ist die Rede. Die IG Metall weist die Vorwürfe zurück.

Dass der Wahlkampf intensiv und spannend wird, damit war zu rechnen. Schließlich stellen sich in diesem Jahr gleich acht verschiedenen Listen zur Wahl. Zwei von ihnen – die Liste „Wir für Euch“ und „Die andere Liste“ – wurden zudem von amtierenden IG Metall-Betriebsräten gegründet. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten kam es deswegen zu Streitereien. Nun nimmt der Konflikt eine neue Qualität an. Laut übereinstimmender Berichte von mehreren der kleineren Listen wurden deren Wahl-Plakate im Wolfsburger Werk zerstört, abgehängt oder mit Plakaten der IG Metall-Liste überklebt. Die betroffenen Listen „Wir für Euch“, „Die andere Liste“, „Die Unabhängigen“ und „Die Alternative“ haben gegen dieses Vorgehen nun Beschwerde beim Wahlvorstand eingereicht.

„Sittenwidrig und unkollegial“

„Das Abreißen und Überkleben von Wahlplakaten anderer Listen ist für uns sittenwidrig, unkollegial und laut Arbeitsordnung strafbar“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung an den Wahlvorstand, die auch an die amtierende Betriebsratschefin und Spitzenkandidatin der IG Metall, Daniela Cavallo, adressiert ist. Man behalte sich vor, solche Handlungen zu dokumentieren und beim Erwischen der Täter den Werkschutz einzuschalten. In der Tat ist die Beschädigung von Wahlplakaten kein Kavaliersdelikt und kann laut Arbeitsordnung arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Die kleineren Listen treffen diese mindestens unschönen Methoden zudem empfindlich. „Im Gegensatz zur IG Metall, die zwischen 800 000 und einer Million Euro in den Wahlkampf stecken soll, finanzieren wird das Ganze aus eigener Tasche. Das ist schon bitter – zumal wir als IG Metall-Mitglieder den Wahlkampf gegen uns ja quasi mit unseren Mitgliedsbeiträgen auch noch mitfinanzieren“, ärgert sich „Wir für Euch“-Kandidat Dirk Kaiser. Zudem könne es die Wahl massiv beeinflussen, wenn die eigene List nicht mehr sichtbar ist.

Der Ton im Netz ist rau

Schuld oder mindestens eine Teilschuld sieht Kaiser bei den Vertretern der IG Metall und ihrer Liste. „Seit Wochen wird auf den sozialen Medien gegen die kleineren Listen gehetzt, diese aufgeheizte Stimmung hat sich jetzt auf das Werksgelände übertragen“, so Kaisers Vorwurf. „Die IG Metall redet immer von Demokratie und Toleranz – das ist ein merkwürdiges Verständnis dieser Werte“, sagt Kaiser, der bei Facebook mit seiner Kritik aber auch weit über das Ziel hinausschießt. Das „Wegnehmen“ der Kommunikation Andersdenkender erinnere an „schlimme Zeiten“, bis zu Bücherverbrennung sei es nur noch „ein kleiner Schritt“, schreibt er dort.

Kaiser ist allerdings nicht der Einzige, der von „Hetze“ berichtet. Die Kandidaten auf der Liste 8 seien zum Teil auch öffentlich massiv unter Druck gesetzt worden, erhebt Frank Patta, Gründer von „Die andere Liste“, schwere Vorwürfe. „Ihnen wurde gesagt, dass sie doch bitte an ihre persönliche Zukunft bei Volkswagen oder die Zukunft ihrer Kinder denken sollten, und dass diese künftig womöglich keinen Ausbildungsplatz bekommen würden“, so Patta.

Betriebsratswahl: Die Kandidaten auf der Liste 8 seien zum Teil auch öffentlich massiv unter Druck gesetzt worden, erhebt Frank Patta, Gründer von „Die andere Liste“, schwere Vorwürfe. Quelle: Betriebsrat

IG Metall weist Vorwürfe zurück

Die IG Metall weist die Plakat-Vorwürfe zurück. Man habe diese überprüft und sei zum dem Schuss gekommen, dass es sich um „unbewiesenen Verdächtigungen“ handelt. „Richtig ist, dass zum Beispiel Aufkleber Probleme bereiten, die Kontaktflächen an bestimmten Geräten blockieren. Oder Plakate und Flyer, die an Glasscheiben angebracht werden, die aus Sicherheitsgründen eigentlich freie Sicht bieten müssten. Über mutwillige Entfernung von korrekt angebrachtem Wahlmaterial haben wir aber auch nach unserer Nachfrage keine Kenntnis“, teilt IG Metall-Sprecher Jan Spekker auf WAZ-Anfrage mit. Selbstverständlich trete die IG Metall für einen fairen Wahlkampf ein. Jede Liste soll sich mit ihren Kandidierenden und ihren Zielen präsentieren können“, so Spekker.

