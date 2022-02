VW-Betriebsratswahl: Johannes Kaiser setzt auf „Frustrierte“ und „Nicht-Wähler“

Wolfsburg

Der Betriebsratswahlkampf bei Volkswagen ist in vollem Gange. Gleich acht unterschiedliche Listen – so viele wie lange nicht mehr – buhlen um die Stimmen der Wolfsburger Belegschaft. Die WAZ stellt die einzelnen Listen vor. Diesmal ist der einzige Einzelkandidat im Rennen an der Reihe: Johannes Kaiser.

„Mensch sein bei Volkswagen – Werte leben“ heißt Kaisers Liste, die an dritter Stelle auf dem Wahlbogen zu finden sein wird. Der Name deutet es schon an: Kaiser setzt bei seinen Forderungen weniger auf die großen politischen Themen, sondern möchte lieber an kleineren Stellschrauben drehen und den inneren Wandel bei Volkswagen unterstützen. Schwerpunkte sind soziale Gerechtigkeit, Solidarität und die individuellen Bedürfnisse Mitarbeiter.

Kaiser wünscht sich „Bedürfnis-Monitoring“

Auf seiner Agenda steht neben der Forderung nach einem gerechten und vor allem transparenten Belohnungssystem deswegen auch das Trendthema der Tarifpolitik der letzten Jahre: Eine bessere Balance zwischen Arbeit und Familie. Dafür fordert er unter anderem eine Veränderung bei der Bewilligungspraxis von Urlaubsanträgen. Diese müssten vermehrt innerhalb des Teams genehmigt werden.

Generell wünscht sich Kaiser, dass im Unternehmen stärker auf die Wünsche der Belegschaft eingegangen wird. Um diese zu identifizieren fordert der Einzelkandidat ein sogenanntes „Bedürfnis-Monitoring“. Aber auch das Thema Umwelt- und Klimaschutz, von VW selbst ganz oben auf die Agenda des Wandels gesetzt, findet bei Kaiser Einzug: Er wünscht sich auch jenseits der großen Themen eine Reduzierung der Verschwendung auf allen Ebenen.

Faire Regelungen für Leiharbeiter

Auf mehr soziale Gerechtigkeit zielen seine weiteren Forderungen. Beim Bonus etwa schlägt er ein Sponsoring durch die VW-Großaktionäre vor. Daneben fordert er Chancengleichheit für alle im Unternehmen. Dazu gehören aus seiner Sicht zum Beispiel auch Festverträge für alle Leiharbeiter bereits nach sechs Monaten guter Arbeit.

Schon präsent im Werk: Die Wahl-Plakate von Johannes Kaiser. Quelle: privat

Mit dem Schicksal der Leiharbeiter ist Kaiser sowieso gut vertraut. Nachdem er einige Jahre über einen Ingenieursdienstleister in der Technischen Entwicklung bei Volkswagen tätig war, ging er ab 2009 als Leiharbeiter über die Wolfsburg AG und später die Autovision „an die Basis“ bei Volkswagen, wie er es nennt. Als Leiharbeiter war er in vielen verschiedenen Teams tätig, ehe er vor rund zehn Jahren als Stammarbeiter von Volkswagen übernommen wurde. Was die Mitbestimmung angeht, ist Kaiser übrigens kein ganz unbeschriebenes Blatt. So ist er als IG Metall-Mitglied Gewerkschaftsdelegierter, war VW-Vertrauensmann und sogar Betriebsrat bei der Wolfsburg AG.

„Der jetzige Betriebsrat ist wie ein alter Apfelbaum“

Die Motivation hinter seiner Kandidatur: eine wachsende Unzufriedenheit mit der Arbeit des derzeitigen Betriebsrates. Frei nach dem Motto: Stillstand ist Rückschritt, müsse frischer Wind in das Gremium. „Der jetzige Betriebsrat ist wie ein alter Apfelbaum, der einen Rückschnitt braucht“, formuliert es Kaiser selbst. „Nur so kann auf der Grundlage der sieben Konzerngrundsätze von Volkswagen und des Betriebsverfassungsgesetzes ein neues Betriebsrats-Gremium aufgebaut werden, nur so können gute Äpfel wieder entstehen.“ Erst ein erneuertes Gremium könne die Forderungen seiner Liste und weitere sinnvolle Ideen von Mitbewerbern auch zur Umsetzung bringen.

Mit seiner Liste wendet er sich deswegen vor allem an die mit der IG Metall Unzufriedenen – und tritt dabei bewusst als Einzelkandidat an. „Diese Liste ist für alle Beschäftigten gedacht, besonders für Frustrierte, für potentielle Nichtwähler, für alle Außenseiter und eben für alle, die der IGM mal eine gelbe Karte zeigen möchten, ohne ihr zu schaden“, sagt Kaiser. Er selbst erwartet viele Wählerstimmen. Als Einzelkandidat würde er der Gewerkschaft selbst dann aber nur einen Sitz im Gremium wegschnappen.

Dennoch: Für ihn zählt das Signal: „Der Songtext von Kurt Kaiser ‚Ins Wasser fällt ein Stein und zieht weite Kreise‘“ inspirierte mich. Damit meine ich, dass auch Einzelne Veränderungen anstoßen können, die dann großes Bewirken. Denn wir brauchen Lösungen für ein besseres Morgen“, erklärt Kaiser.

Von Steffen Schmidt