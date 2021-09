Wolfsburg

Betriebsratswahlen bei Volkswagen: Das ist – abgesehen vielleicht von den einzelnen Personalien – in etwa so spannend wie die Wahlen in der ehemaligen DDR. Und auch das Wahlergebnis nimmt dabei stets ähnliche Züge an. Die IG Metall dominiert, rund 85 Prozent der Stimmen erreichte die Liste der Metaller bei den letzten Wahlen 2018. Damit stellt sie 66 der insgesamt 75 Mitglieder im Wolfsburger VW-Betriebsrat. Die Wahlen im nächsten Jahr könnten nun deutlich spannender werden. Denn: Mit Frank Patta hat jetzt ein namhafter Konkurrent angekündigt, mit einer eigenen Liste zu kandidieren.

Ehemaliger Vertrauenskörperleiter, früherer Erster Bevollmächtigter der Wolfsburger IG Metall und danach bis 2018 Generalsekretär des europäischen- und Weltkonzernbetriebsrat von Volkswagen: Der Lebenslauf zeigt, mit dem erfahrenen Patta ist durchaus zu rechnen. Der Lebenslauf zeigt aber auch: Mit Patta begibt sich ein eingefleischter und überzeugter Metaller freiwillig in die Opposition und bricht damit quasi mit der Gewerkschaft, deren Geschicke er viele Jahre mitbestimmte.

Patta sorgt sich um Folgen er Transformation

Über die Hintergründe seiner Entscheidung ist noch wenig bekannt. Für die WAZ war Patta am Freitag leider nicht zu erreichen. Gegenüber einer anderen Zeitung führte er jedoch die Sorge um die Auslastung des Stammwerks und mangelnde Transparenz im derzeitigen Betriebsrat an. Patta sieht demnach sowohl die Absatzziele als auch die Jobs in Wolfsburg durch die Transformation gefährdet.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Werk Wolfsburg siehe er dadurch, dass dort bisher nur Verbrenner produziert werden, abgehängt. Ob das E-Auto-Prestige-Projekt „Trinity“ diese Entwicklung auffangen könne, daran habe er seine Zweifel. Vor allem da ihm hierzu eine transparente Information und Diskussion innerhalb des Betriebsrates fehle.

Genau dafür, auch mal unbequem zu sein, ist Patta bekannt und bei einem großen Teil der Belegschaft auch beliebt. Zu seiner Zeit als Generalsekretär eckte er unter anderem auch mit dem damaligen Betriebsratschef Bernd Osterloh an. Als er 2018 von diesem Amt zurücktrat, konzentrierte er sich wieder auf die Basisarbeit und wurde Betriebsrat für den Bereich Montage. Und gerade die Sorge um die Arbeiter an der Linie treibt ihn jetzt zur Kandidatur.

IG Metall mit kleiner Kampfansage

Dass auch die mächtige IG Metall ihren langjährigen Weggefährten ernst nimmt, zeigte sich am Freitag. Nur einen Tag nach Bekanntwerden der Kandidatur Pattas, kam die IG Metall-Fraktion nach WAZ-Informationen zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen.

Mit folgendem Statement kommentierte schließlich der Sprecher der IG Metall-Fraktion im Betriebsrat, Jürgen Hildebrandt, Pattas Ankündigung: „Die Belegschaft bei Volkswagen weiß um die erfolgreiche Arbeit der IG Metall. Und die IG-Metall-Fraktion im VW-Werk Wolfsburg wird vor der nahenden Betriebsratswahl erneut aufzeigen, warum bei ihr die Themen aller Beschäftigten am besten aufgehoben sind. Wir freuen uns auf den Austausch der Argumente und die inhaltliche Auseinandersetzung, die immer das Ziel hat, das Beste für alle Beschäftigten herauszuholen.“

Eine Aussage, die von Selbstvertrauen zeugt, aber durchaus auch ein klare Kampfansage beinhaltet. Die VW-Betriebsratswahlen in Wolfsburg dürften diesmal in der Tat an Spannung gewinnen.

Von Steffen Schmidt