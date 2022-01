VW-Betriebsratswahl: „Die Unabhängigen“ wollen den „Menschen wieder in den Fokus rücken“

Wolfsburg

Im März wird es heiß bei Volkswagen: Die Betriebsratswahl steht an. Und die verspricht mit diesmal gleich acht verschiedenen Listen und Einzelkandidaten so spannend wie vielleicht nie zuvor zu werden. Die WAZ/AZ stellt die verschiedenen Listen vor. Diesmal an der Reihe: „Die Unabhängigen“.

Fünf Kandidaten – vier Männer und eine Frau – stellen sich bei den „Unabhängigen“ zur Wahl. Im Gegensatz zu den meisten anderen Listen handelt es sich bei den Kandidaten sämtlich um „Mitbestimmungsneulinge“. Der Altersdurchschnitt ist dementsprechend: Die „Unabhängigen“ gehen als jüngste Liste ins Rennen. Gerade deswegen ist ihr Blick weit in die Zukunft gerichtet. „Wir geben uns nicht mit einer Arbeitsplatzsicherung bis 2029 zufrieden. Wir wollen, dass auch unsere Kinder hier eine sichere Zukunft und Perspektiven haben“, sagen Christian-Alexander Bohm und Harald Mosberger im Gespräch mit der WAZ.

Betriebsratswahl bei VW – Keine Protest-Kandidatur

Von einer fixen Idee kann trotz mangelnder Erfahrung in den Mitbestimmungsgremien nicht die Rede sein. „Ich habe mich schon lange für die Mitbestimmung interessiert und dann im Kreis meiner Kollegen und Bekannten nach Mitstreitern gesucht“, berichtet Initiator Harald Mosberger. Herausgekommen ist eine Liste von fünf Kandidaten, die vom Karo-Bau über die Service-Factory bis hin zur Technischen Entwicklung viele Bereiche im Werk abdecken.

Obwohl alle fünf überzeugte Metaller sind, entschieden sie sich für ihren eigenen Weg. Der Grund ist einfach. Mosberger: „Es braucht lange, um über die IG Metall auf die Liste zu kommen. Wir wollen aber jetzt etwas bewirken.“ Ihre Kandidatur wollen sie deswegen auch nicht als Kritik an den bestehenden Verhältnissen und der Arbeit des Betriebsrats verstanden wissen. „Einfach aus Protest zu kandidieren, ist sowieso nicht der richtige Weg. Wir haben einfach unsere eigenen Ideen und Vorstellungen, die uns wichtig sind“ stellt Mosberger klar.

„Die Unabhängigen“: Qualifizierung vom Individuum her denken

Ganz oben in ihrem Programm steht das Thema Qualifizierung der Belegschaft. „Die Belegschaft muss bei der Transformation mitgenommen werden“, so Mosberger, Dabei fordern sie einen individualistischen Ansatz. „Der Mensch muss wieder im Fokus stehen. Statt formale Bildungszertifikate sollten die individuellen Talente der Mitarbeiter ausschlaggebend sein“, erklärt Bohm. Es gehe darum, das heute schon vorhandene Potential in der Belegschaft auch zu nutzen, statt auf Fremdvergabe zu setzen. „Wenn ich weiß, dass in Zukunft in der Montage Jobs wegfallen, dann sollte ich schon jetzt gucken, wo ich die Betroffenen einsetzen kann. Hat jemand ein Organisationstalent? Kann jemand programmieren?“, liefert er ein Beispiel. Das bringe auch VW Vorteile. „Wer eine Perspektive hat, der ist motiviert“, ist Bohm überzeugt.

Stellten ihre Forderungen vor: Harald Mosberger (rechts) und Christian-Alexander Bohm (Mitte) mit WAZ-Redakteur Steffen Schmidt. Quelle: Roland Hermstein

Der Mensch im Fokus: Dazu gehört aus Sicht der „Unabhängigen“ auch eine Veränderung der Führungskultur. So fordern sie eine transparentere Kommunikation über die Folgen der Transformation und die Zukunftspläne. „Sonst werden Spekulationen immer wieder Tür und Tor geöffnet“, so Mosberger.

Stimmungsbarometer bei Volkswagen verfehlt seinen Zweck

Zudem beklagen sie die überbordende Bürokratie und die langen, komplizierten Entscheidungswege. Stattdessen fordern sie flachere Hierarchien und mehr Verantwortung für die Mitarbeiter. „Dazu gehört aber auch, dass die Beschäftigten diese Entscheidungskompetenz annehmen“, sieht Bohm auch die Mitarbeiter in der Pflicht.

Zur Veränderung der Führungskultur gehört aus ihrer Sicht ebenfalls die Abschaffung des Stimmungsbarometers. Bei diesem handele es sich bestenfalls um eine Momentaufnahme – mit entsprechend verzerrten Ergebnissen. „Die Stimmung unter den Mitarbeiter sollte nicht nur einmal im Jahr abgefragt werden. Es gehört zur Aufgabe von Führungskräften diese das ganze Jahr über zu evaluieren“, so Bohm.

Forderung nach fairem Konzernbonus bei VW

Veränderungen wünschen sich die „Unabhängigen“ auch in der Tarif- und Lohnstruktur. Die Kriterien für eine Entgelterhöhung sind ihnen zu undurchsichtig. „Lohnerhöhung sollten nach Erfahrung erfolgen und nicht nach Sympathie“, findet Bohm deutliche Worte. Das gelte für alle Bereiche.

Auch was aktuelle Themen angeht, positioniert sich die Liste eindeutig. Dem Neubau des Trinity-Werks auf der grünen Wiese stehen sie skeptisch gegenüber. „Das wäre auch innerhalb der vorhandenen Werksstruktur möglich“, meint Mosberger. Für ihn steht fest, kommt das neue Werk, dürfe es nicht zu unterschiedlichen Tarifverträgen kommen. Beim Thema Bonus fordern die „Unabhängigen“ eine Verteilung auf Basis des Konzernergebnisses einheitlich über die Marken hinweg. „Bei der Halbleiterverteilung Porsche und Audi zu bevorzugen, war aus unternehmerischer Sicht richtig. Aber die Belegschaft in Wolfsburg von Volkswagen, die eh schon unter Kurzarbeit gelitten hat, darf jetzt nicht doppelt bestraft werden“, so Bohm.

Von Steffen Schmidt