VW-Betriebsratswahl: „Die Andere Liste“ will mehr Transparenz und Diskussion

Mit gleich acht verschiedenen Listen verspricht die Betriebsratswahl bei Volkswagen in diesem Jahr reichlich Spannung. Die WAZ stellt die einzelnen Listen vor. Diesmal an der Reihe: „Die Andere Liste“, die vom amtierenden Betriebsrat und ehemaligen Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Wolfsburg, Frank Patta, ins Leben gerufen wurde.

Mit seiner Kandidatur wirbelte Patta im vergangenen Herbst reichlich Staub auf. Immerhin handelt es sich bei Patta um einen erfahrenen Betriebsrat, der die Mitbestimmung und das Unternehmen quasi in- und auswendig kennt und bestens vernetzt ist. Dementsprechend schnell fand Patta Mitstreiter: 15 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Gehaltsgruppen – von der Produktion bis zum Personalwesen, vom Tarif- bis zum Managementgehalt – kandidieren auf der „Anderen Liste“. Allesamt übrigens langjährige Metaller.

Liste fordert mehr Transparenz

Für umso mehr Wirbel im Wahlkampf sorgt die Liste vor allem dadurch, dass sie sich klar als Opposition zur traditionell dominanten IG Metall-Liste positioniert und diese offen kritisiert. Der Hauptkritikpunkt: Mangelnde Transparenz in der Betriebsratsarbeit. „In den letzten Jahren war es im Betriebsrat gar nicht mehr möglich, eine konstruktive Diskussion zu führen, weil wir gar nicht über die Vorgänge informiert wurden“, sagt Patta. Er beobachte ein zunehmende Entfremdung zwischen Belegschaft und Betriebsrat. Entscheidungen würden ausschließlich vom kleinen Kreis der Betriebsratsspitze getroffen und dürften vom Gremium nur noch abgenickt werden, kritisiert er.

Dabei seien gerade in diesen schwierigen Zeiten der Transformation eine offene Diskussion und Transparenz von entscheidender Bedeutung. „Es gibt nicht die eine Lösung oder die eine Person, die alle Antworten hat. Im Betriebsrat sitzen über 70 Leute, warum sollen 90 Prozent davon nur aus dem Fenster gucken?“, so Patta. Es gelte vielmehr die Beschäftigten mitzunehmen, um so die Kompetenzen und das Fachwissen der Volkswagen-Belegschaft zu bündeln und die daraus resultierenden Ideen und Interessen möglichst umfassend im Betriebsrat und gegenüber dem Unternehmen zu vertreten.

Stimmung im Werk von Unsicherheit geprägt

Das Ziel der „Anderen Liste“ ist deswegen klar: Ein starke Opposition im Betriebsrat, „um die Entwicklungen und Entscheidungen wieder in die Öffentlichkeit zu tragen und sie damit überhaupt diskutierbar zu machen“, so Patta. Denn sowieso schon sei die Belegschaft verunsichert. „Schlagwörter wie Digitalisierung, Transformation, Elektromobilität, Halbleiter und Leistungsverdichtung geistern permanent durch die Hallen, Büros und Werkstätten. All dies führt zu Verunsicherung, Ängsten und ungeklärten Zukunftsfragen“, beschreibt er die Stimmung im Werk. Die Ängste können man nur mindern, wenn man klar kommuniziert, wohin die Reise in Wolfsburg geht. „Bleiben wir ein Produktionsstandort oder entwickeln wir uns nur noch zu einem Entwicklungszentrum mit angeschlossener Produktion?“, fragt er.

Für ihn und seine Mitstreiter ist klar: Wolfsburg muss attraktiver Produktionsstandort blieben. Die ganze Region sei auf die Dimension des VW-Werks ausgerichtet. Alle Veränderungen bei Volkswagen hätten unmittelbare Folgen auf das Leben der Menschen in der Region. Hinzu komme die Herausforderung durch die neue Arbeitswelt. „Wenn vorwiegend im Home-Office gearbeitet wird und die Leute nicht mehr unbedingt hier leben, geht in Wolfsburg Kaufkraft verloren“, sagt er.

Wolfsurg braucht Volumen

Generell fehlen ihm seitens des Betriebsrates die Konzepte und Diskussionen, welche die aktuellen Prozesse von Transformation und Digitalisierung begleiten. „Ob diese Diskussionen weiter oben im Betriebsrat geführt werden oder man nur die Pläne des Unternehmens absegnet, weiß ich nicht. Aber schon allein, dass ich das nicht weiß, ist kein gutes Zeichen.“ Es reiche nicht aus, sich nur darauf zu beschränken, den Arbeitsplatzabbau sozialverträglich zu gestalten, vielmehr müssten zukunftsfeste Beschäftigungsbereiche aufgebaut werden.

Auch den Bau des Trinity-Werks oder die ID.3-Fertigung in Wolfsburg sieht er deswegen nur bedingt als Erfolg. „Bei Trinity speziell und bei der Elektromobilität allgemein ist die Fertigungstiefe deutlich geringer. Das einzige, was so einem Riesen-Standort wirklich hilft, ist Volumen, also mehr Modelle“, so Patta. Wegfallende Arbeitsplätze müsse man deswegen mit der Fertigung von Modulen und Komponenten kompensieren, fordert Patta. Denn letzten Endes gehe es nicht nur um tausende Jobs an den Linien. „Wenn Jobs in der Produktion wegfallen und die Diversität im Werk reduziert wird, fallen auch in anderen Bereichen Arbeitsplätze weg“, erklärt er.

Wahl als Stimmungsbarometer

Die Betriebsratswahl sieht Patta jetzt also eine Art Stimmungsbarometer. „Wenn wir nicht gewählt werden, habe ich die Stimmung im Werk vielleicht falsch eingeschätzt und brauche mir doch keine Sorgen zu machen. Wenn doch, dann ist das ein Auftrag der Kollegen, den wir mit vollem Engagement nachkommen werden. Die Entscheidung liegt bei der Belegschaft“, so Patta.

Mehr zu der „Anderen Liste“, den Kandidaten und ihrem Programm gibt es auf www.dieandereliste.de.

