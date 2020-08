Wolfsburg

Was der Konzern-Chef kann, kann auch der Betriebsratsvorsitzende: Parallel zu Herbert Diess und seiner Urlaubsfahrt mit dem ID.3 nach Italien, berichtet auch Bernd Osterloh auf seinem Instagram-Account fleißig über Testfahrten mit konzerneigenen Produkten. Jetzt war er mit einem besonderen Schmuckstück unterwegs: Dem e-Käfer.

Sein Dank dafür gebührt der Volkswagen Komponente. Sie habe mit dem Umrüst-Bausatz und ihrem Know-how „eine beeindruckende Brücke geschlagen, mit der unsere Ikone VW-Käfer in die Gegenwart der E-Mobilität fährt“, lobte Osterloh auf Instagram.

Der e-Käfer ist überall ein Hingucker

Wie groß seine Begeisterung ist, ließ sich auch am Dienstagabend in der Autostadt erkennen. Dort zeigte der Betriebsratschef den Azubis der Volkswagen Group Retail Deutschland, die dort ihren umgebauten Golf GTE präsentierten, stolz Fotos von dem Klassiker mit E-Antrieb. Dabei ist Osterloh sonst eigentlich gerne schneller unterwegs. „Klar, es fehlt das typische Käfer-Motorgeräusch. Aber gerade deswegen ist der e-Käfer überall der Hingucker. Ein starkes Teil – und das sage ich als GTI-Fan“, schreibt der Betriebsratschef.

Drei Wochen war er mit dem e-Käfer unterwegs. Die relative kleine Reichweite von 200 Kilometern habe dabei für ihn aber immer gereicht. Und wenn nicht, gehe das Aufladen „ratzfatz“. Ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität und seiner Alltagstauglichkeit, wie es sich auch in Herbert Diess’ Fazit zu seiner ID.3-Urlaubsfahrt finden lässt.

Apropos ID.3: Auch den hatte Osterloh bereits im Alltagstest. Dazu findet sich ebenfalls auf Instagram ein Beitrag. Das Feedback fällt auch hier durchweg positiv aus: „Der ID.3 ist echt stark, absolut alltagstauglich, er bietet ein großartiges Fahrgefühl, hat eine Top-Verarbeitung – und vor allem ist er überall der Hingucker. So muss Auto sein“, schwärmt Osterloh.

Dabei schlägt der Betriebsratschef auch die Brücke zum Käfer, an den der ID.3 mit seinem Heckantrieb ja durchaus bewusst angelehnt ist. „So, wie wir die Mobilität mit dem Käfer und dem Golf für die Masse der Autofahrerinnen und Autofahrer ermöglicht haben, so werden wir es jetzt auch mit dem ID.3 und den weiteren Modellen in der ID-Reihe machen“, prophezeit Osterloh.

Von Steffen Schmidt