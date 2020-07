Wolfsburg

Der VW-Betriebsratschef spricht im WAZ-Interview über die Corona-Krise, den neuen Golf und die Zukunftsaussichten:

Herr Osterloh, das Jahr 2020 wird vor allem von der Corona-Krise bestimmt. Wie hat Volkswagen die Herausforderungen der Pandemie aus ihrer Sicht gemeistert?

Mit unserem umfassenden Sicherheitskonzept und der entsprechenden Betriebsvereinbarung haben wir den Industriestandard gesetzt, an dem sich viele Unternehmen ein Beispiel genommen haben. Der Maßnahmenkatalog wurde weltweit 140 000 Mal abgerufen. Wir beim Betriebsrat hatten Anfragen dazu von den USA bis nach Japan. Und die Zahlen geben uns recht. Bei VW in Deutschland gibt es insgesamt gerade einmal rund 100 Infektionsfälle. Wenn man so will, ist es in unseren Werken sicherer als draußen. Eine große Hilfe war hier das geordnete Abschalten der Werke, für das der Betriebsrat sich eingesetzt hat. Es war nicht einfach, doch es ist uns gelungen.

Die Pandemie hat nicht nur gesundheitliche Schäden angerichtet. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Die Nachfrage lag zeitweise komplett am Boden. Auch VW wurde hart getroffen. Wie ist die aktuelle Lage?

Die Nachfrage ist mittlerweile spürbar angesprungen. Wir fahren mittlerweile wieder alle Linien, aber nicht in voller Stückzahl. Ich denke, wir werden Ende des Jahres etwas über 500 000 Autos im Werk Wolfsburg gebaut haben – geplant waren 700 000 Fahrzeuge. Man darf auch nicht vergessen, dass der Markt schon vor Corona geschwächelt hat. Hoffnung macht, dass wir auch in der Krise Marktanteile gewonnen haben. Das zeigt, VW bietet weiter überlegene Produkte, die die Kunden haben wollen. Wenn der Vertrieb diesen Effekt auch nach der Krise beibehält, ist das ein starkes Zeichen für die Zukunft.

Apropos Zukunft: Wie schätzen Sie die Aussichten für das zweite Halbjahr ein?

Mit den neuen Modellen sind wir gut aufgestellt. Der überarbeitete Tiguan ist ein super Produkt, genau wie der Arteon. Und mit dem GTI, dem GTE, dem Mild-Hybriden und dem Variant wird es auch beim Golf richtig brummen. Das ist besonders für die Wolfsburger Mannschaft wichtig: Denn die neuen Derivate benötigen wegen der umfangreicheren Ausstattung deutlich mehr Arbeitszeit und das bedeutet mehr Auslastung.

Bisher galt der neue Golf völlig ungewohnt ja als Sorgenkind. Die Vertrauensleute haben das Management wegen eines vermeintlich „verbockten“ Anlaufs massiv angegriffen. Auch Sie selbst haben Kritik geäußert.

Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg, auch wenn die Auftragseingänge noch spürbar unter den üblichen Zahlen liegen. Ich bin die neuen Modelle selbst gefahren. Sie sind inzwischen tadellos. Optisch ist der Golf sowieso super, das Fahrwerk ist top. Insgesamt ist er noch besser als der Golf VII. Nur: Wir müssen den Relaunch jetzt auch auf die Straße bringen, die Markteinführung wurde quasi abgebrochen, das muss jetzt vernünftig nachgeholt werden.

Probleme machte beim Golf vor allem die Software. Mit der Car.Software-Organisation, die jetzt ihre Arbeit aufgenommen hat, verstärkt VW sein Engagement auf diesem Gebiet massiv.

Und das ist extrem wichtig. Wir brauchen eine einheitliche Plattform für unsere Fahrzeuge. Das große Problem war, dass wir bisher zu wenig Wert auf Eigenkompetenz gelegt haben. Wir dürfen da nicht hinterherlaufen, sondern müssen gleichziehen – auch wenn ich glaube, dass wir nie alles selber machen werden. Auch speziell Wolfsburg profitiert von der Car.Software-Organisation. 700 bis 800 Kollegen sind hier betroffen und wir wollen weiter Leute nach Wolfsburg holen.

Doch der Markt für IT-Fachkräfte ist hart umkämpft...

Deswegen ist die Fakultät 73 ein super Projekt. Dort bilden wir unsere eigenen Leute zu Experten aus. Da hat Arbeitsdirektor Gunnar Kilian ein tolles Programm aufgelegt. Und vor diesem Hintergrund wünsche ich mir auch, dass die Stadt und Volkswagen das spannende Nordkopf-Projekt trotz Corona-Krise weiter energisch vorantreiben. Das ist nochmal eine deutliche Aufwertung der Stadt, obwohl Wolfsburg schon jetzt viel zu bieten hat – und das sage ich als gebürtiger Braunschweiger.

Kommen wir nochmal zurück zur Corona-Krise. Sie hatten sich für eine Verkaufsprämie auch für Verbrenner stark gemacht. Jetzt beinhaltet das Konjunkturpaket lediglich eine erhöhte Förderung für E-Autos. Was halten Sie davon?

Ich hätte mir einen rationaleren Umgang mit der Verkaufsförderung gewünscht. Auch mit modernen Verbrennern hätte man den durchschnittlichen CO2-Ausstoß massiv senken können. Der neue Golf TDI etwa stößt nur 90 Gramm CO2 aus – und liegt damit unter dem vorgegebenen EU-Flottenziel von 95 Gramm. Der durchschnittliche Ausstoß in Deutschland liegt hingegen bei rund 130 Gramm. Und ich glaube, es wurde nicht erkannt, dass in Deutschland 8 bis 10 Millionen Menschen von der Auto-Industrie abhängig sind – das sind gute Einkommen, die zum Konsum beitragen. Die jetzige Förderung bringt unserer Industrie nur wenig. Daher nimmt Volkswagen das Thema ja jetzt selbst in die Hand und setzt mit dem Schenken der Mehrwertsteuer einen starken Impuls für unsere Kundinnen und Kunden.

Und das obwohl VW konsequent auf E-Mobilität setzen will?

Ja, denn im Gegensatz zu vielen anderen bin ich davon überzeugt, dass wir noch mindestens 15 Jahre weiter Verbrenner bauen. Wir reden nur über Deutschland, aber Volkswagen verkauft 85 Prozent seiner Fahrzeuge im Ausland. Und wenn ich mir die derzeitige Lade-Infrastruktur in den meisten Ländern und auch in Deutschland angucke, frage ich mich, wo wir denn alle E-Autos verkaufen wollen. Wir müssen deswegen den Verbrenner parallel weiter optimieren.

Reden wir über die Zukunft des Wolfsburger Werks? Was wünschen Sie sich für die Planungsrunde?

Klar ist: Wir brauchen ein zusätzliches Modell in Wolfsburg. Aber es muss sich rechnen und nicht zu viel Investitionen verschlingen. Denkbar wäre ein weiteres SUV-Modell zusätzlich zum Tiguan und Tarraco. Das kann auch von einer anderen Marke sein. Wenn man den Ansatz der Komplexitätsreduzierung ernst nimmt, brauchen wir sowieso mehr Mehrmarkenwerke, um Synergien besser zu nutzen.

Und wie sieht es mit Investitionen aus?

Da steht aus Sicht des Betriebsrats im Vordergrund, dass unsere Beschäftigten auch Arbeit haben. Daran messen wir die Investitionen. Das ist auch eine Frage des Zeitplans – zum Beispiel, was die Produktaufwertungen angeht. Denn in der Corona-Krise ist der Liquiditätserhalt besonders wichtig. Volkswagen selbst hat da nicht ganz so große Probleme. Aber viele Zulieferer sehr wohl. Wichtige Betriebe für unsere Lieferketten könnten wegbrechen. Die vollen Dimensionen der Krise wird man erst im Herbst, wenn die Insolvenzen eintrudeln, erkennen können.

Ein großes Aufreger-Thema war auch der rassistische Werbespot für den Golf. Sind Sie mit der Aufarbeitung zufrieden? Der Betriebsrat hatte immerhin ernste Konsequenzen gefordert.

Die Untersuchung läuft ja noch. Klar ist aber: Ich habe deutlich gemacht, dass es mit einem Bauernopfer nicht getan sein kann. Ich will wissen, wer verantwortlich ist. Mit dem derzeitigen Stand gebe ich mich also nicht zufrieden.

Zum Schluss noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Zukunft. Stellen Sie sich nochmal als Betriebsratsvorsitzender zur Wahl?

Wenn die Kollegen es wünschen, dann trete ich nochmal an.

Von Steffen Schmidt