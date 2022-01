Wolfsburg

„Wir kämpfen für dich“: Mit diesem Slogan geht die Wolfsburger IG Metall in den Betriebsratswahlkampf bei Volkswagen und über 90 weiteren Betrieben der Region. Das Wahlkampfmotto und die dazugehörige Kampagne präsentierte die Gewerkschaft am Donnerstagabend mit einer aufwendigen Show im Hallenbad, die per Livestream übertragen wurde, der Öffentlichkeit. Mit dabei war auch die aktuelle Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die sich als Spitzenkandidatin im März dem Votum der VW-Belegschaft stellt.

Die IG Metall dominiert traditionelle den Betriebsrat bei Volkswagen. Auch in diesem Jahr stellt die Gewerkschaft mit 182 Kandidaten die mit Abstand größte Liste. Doch: Mit sechs weiteren Listen – darunter auch zwei, die von ehemaligen Metaller-Betriebsräten gegründet worden – und einem Einzelkandidaten ist die Konkurrenz 2022 so groß wie wahrscheinlich nie.

Cavallo: „Wir stehen im Wettbewerb“

Das machte auch Daniela Cavallo in ihrer Rede deutlich: „Wir stehen im Wettbewerb. Es gibt andere Listen mit anderen Zielen und Ideen. Deswegen dürfen wir uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen“, stimmte die Betriebsratschefin die Metaller auf den Wahlkampf ein. Selbstbewusst tritt die IG Metall dennoch an. „Wir haben alles, was wir brauchen, um auch im März wieder die stärkste Kraft zu werden“, zeigte sich Cavallo überzeugt.

Der große Wandel ist das zentrale Thema; VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo verspricht Sicherheit in der Transformation. Quelle: Britta Schulze

Als größten Vorteil ihrer Liste nannte sie die Einigkeit zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft. Ohne wäre eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit auch gar nicht möglich, so Cavallo. Die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft bei den Betriebsratswahlen und das Votum der IG Metall-Vertreter in den Aufsichtsräten sei ein Pfund, mit dem keine andere Liste wuchern könne. Nicht zuletzt hebe sich die IG Metall dadurch von den Mitbewerbern ab, dass sie sich nicht nur um sichere und gute Arbeitsbedingungen in den Betrieben, sondern als politische und gesellschaftliche Kraft auch für gute Lebensbedingungen in der Region einsetze. Gerade in Zeiten der Transformation brauche es eine solche starke Mitbestimmung.

Benites: „Müssen wieder stärker Kümmerer sein“

Bei allem Selbstbewusstsein schwang am Donnerstag aber auch ein Hauch Selbstkritik mit. „Wir sind nur erfolgreich, wenn wir auf die Belange der Belegschaft eingehen und uns schwierigen Diskussionen stellen. Die tägliche Kommunikation mit den Kollegen ist entscheidend, das müssen wir noch verstärken“, sagte Cavallo. Der Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall, Flavio Benites, stieß ins selbe Horn: „Wir müssen unsere Funktion als Kümmerer für die Belegschaft tagtäglich wieder stärker wahrnehmen“, betonte er.

Die VW-Auszubildende Ilaria Desiree Parlacino steht vor dem Plakat, für das sie Modell stand: Die Kampagne der IG Metall wurde mit Beschäftigten aus der Region statt mit Modells gestaltet. Quelle: Britta Schulze

Denn: Angesichts der großen Herausforderungen wie Digitalisierung, Transformation und dem rasanten Wandel der Arbeitswelt seien viele Kollegen zurecht verunsichert. Im Zuge dieses Wandels müsse sich die IG Metall auf den Kern ihrer Identität besinnen: Die Solidarität. „Es liegt in unserer Verantwortung, jeden Kollegen mitzunehmen. Keiner darf bei der Transformation auf der Strecke bleiben“, betonte Benites.

Transformation führt zu Arbeitskampf 2.0

Wie zahlreiche und verschieden die Herausforderungen der Zukunft sind, dass spiegelt sich auch in den Motiven der Walkampf-Kampagne wieder. Längst kämpft die IG Metall nicht mehr nur für sichere Arbeit und gute Löhne oder steht nur für die klassische Arbeiterklasse. Die Interessen vieler Branchen und Berufsgruppen – vom Mitarbeiter an der Montagelinie bis zum IT-Experten müssen unter einen Hut gebracht werden, die Aufgaben wachsen stetig. Das wird auch auf den Plakaten, für die übrigens keine angeheuerten Modells sondern Beschäftigte aus der Region ihr Gesicht posierten, deutlich. Au ihnen geht es nicht nur um Wertschätzung, gute Löhne und sichere Jobs, sondern auch um Digitalisierung, mobile Arbeit oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die aktive Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft.

Arbeitskampf 2.0 sozusagen. Und wie der aussehen kann, dass wurde bei einer Podiumsdiskussion deutlich. Stellvertretend für die „neue Arbeitswelt“ sprach dort der Betriebsratsvorsitzende der VW-Software-Sparte Cariad, Dr. Stefan Henze. Der promovierte ITler lobte die Errungenschaften des im letzten Jahr abgeschlossenen Haustarifvertrags – übrigens komplettes Neuland in der Branche. Die wegweisenden Regelungen – etwa zu flexibler Arbeitszeit – gingen maßgeblich auf die Ideen der Belegschaft zurück. „Wir haben gezeigt, dass agile Arbeitsweise und ein Tarifvertrag sich nicht ausschließen, sondern agile Arbeit sogar einen verlässlichen Rahmen braucht“, so Henze.

Von Steffen Schmidt