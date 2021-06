VW-Betriebsrat solidarisiert sich mit Mitarbeitern der Meyer-Werft

Wolfsburg

Die heftig kritisierte Abstimmung über Jobabbau bei der Papenburger Meyer-Werft bringt nach dem Betriebsrat des Großkunden Tui auch die Belegschaftsvertreter von Volkswagen in Rage. In einem Brief an den Meyer-Kollegen Nico Bloem solidarisierten sich Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo und die Spitzen der Arbeitnehmer aus den deutschen VW-Werken mit den Protesten gegen das Vorgehen des Werft-Managements.

VW-Betriebsrat fordert Rückkehr an den Verhandlungstisch

Die Rede ist von einem „Angriff auf die Sozialpartnerschaft“ und einer „gezielten Vergiftung der Lage“.„Vorbei am Betriebsverfassungsgesetz und an der etablierten Mitbestimmung versucht die Meyer-Werft, die eigene Belegschaft zu spalten und euch die verbrieften Rechte zu nehmen“, heißt es in dem Schreiben. Die Geschäftsleitung müsse sofort an den Verhandlungstisch zurückkehren und „mit euch konstruktiv auf eine Lösung hinarbeiten“.

Deutschlands größter Schiffbaubetrieb peilt den Abbau von 660 Stellen an. Zwischen der Leitung sowie dem Betriebsrat und der IG Metall gab es aber lange keine Verständigung über den Umgang mit den Problemen.Angeblich ohne Rücksprache mit den Belegschaftsvertretern hatte die Werftführung kürzlich bei einer Online-Versammlung über die Art der Umsetzung des Jobabbaus abstimmen lassen. Gewerkschafter fühlten sich davon überrumpelt.

