VW-Betriebsrat formuliert klare Forderungen für Kauf-Prämie

Mit dem Wiederanlauf der Produktion ist der erste Schritt zurück zur Normalität bei Volkswagen getan. Doch der Weg aus der Krise ist lang. Besonders der Einbruch der Nachfrage bereitet Sorgen. Die Konzernführung hat sich bereits für staatliche Kaufanreize ausgesprochen. Jetzt schlägt auch der Betriebsrat Alarm und untermauert diese Forderung – mit klar formulierten Forderungen und Vorschlägen an die Politik.

Nachfragesituation ist ein „Trauerspiel“

In einem Schreiben an die Belegschaft findet Betriebsratschef Bernd Osterloh deutliche, warnende Worte. „Beim Handel stauen sich die Leasingrückläufer und es gibt so immer mehr junge Gebrauchte auf dem Markt. Unsere Restwerte leiden darunter. Gleichzeitig interessieren sich die Kundinnen und Kunden in der Corona-Krise einfach nicht für das Thema Autokauf. Unsere Neuwagenlager stoßen bereits heute an ihre Grenzen. Und der Blick in unseren Bestelleingang ist ein echtes Trauerspiel“, beschreibt Osterloh eine dramatische Situation. „Wenn das so bleibt, dann stehen unsere Werke vielleicht in ein paar Wochen wieder.“

Die Politik müsse deshalb jetzt für eine flächendeckende Belebung der Wirtschaft sorgen. Eine Förderung der Automobilindustrie über Kaufanreize sei dafür prädestiniert – schließlich hingen bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigte und ihre Familien davon ab. „Wir werden uns daher in den kommenden Tagen dafür starkmachen, dass die Politik Geld für diesen Impulsstoß bereitstellt“, so Osterloh. Die Steuermittel könnten sich mit den richtigen Maßnahmen „ökonomisch, ökologisch und sozial rechnen“, betont er.

Kauf- plus Abwrackprämie

Als konkrete Forderungen formuliert der Betriebsrat neben einer umweltorientierteren Kfz-Steuer vor allem die Einführung einer Kaufprämie, ähnlich der Abwrackprämie von 2009, dem Jahr der Finanzkrise. Käufe von Fahrzeugen, die der aktuellen Abgasnorm entsprechen, sollten gefördert werden. Wer zusätzlich sein altes Fahrzeug verschrottet, sollte weitere Zuschüsse erhalten. Die staatlichen Prämien sollten zudem von den Herstellern ergänzt „womöglich sogar verdoppelt“ werden. Zudem sollten die Hersteller Kunden, die einen Neuwagen kaufen, anbieten, im Jahr 2021 zwei Wochen lang kostenlos ein reines Elektrofahrzeug Probe fahren zu können.

Förderung rechne sich dreifach

Mit diesem Konzept für eine Kaufprämie würden man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. „Die Automobilindustrie erhielte damit den lebensnotwendigen Schwung, wieder vollständig hochzufahren, bis sich über den Sommer das Leben mit Corona eingespielt“, so Osterloh. Von den Prämien würden zudem besonders Personen profitieren, die lange auf ein Auto sparen müssten. Und aus ökologischer Sicht, böte das Prämienmodell die Chance reichlich C02-Emissionen einzusparen und Elektrifizierung und die Transformation der Branche voranzutreiben.

