Politik soll helfen: VW-Betriebsrat fordert mehr Unterstützung bei Mobilitätswende

Wolfsburg

„Volkswagen steht mitten im Sturm“ mit diesen Worten stimmte Konzernchef Herbert Diess VW-Topkräfte auf die immensen Herausforderungen der Zukunft ein. Gemeint sind damit die Transformation hin zur Elektromobilität und die Wandlung von einem klassischem Autobauer hin zu einem softwaregetriebenem Autokonzern, oder – wie Diess es ausdrückte – zu einem „digitalen Tech-Konzern“. Jetzt äußerte sich auch der VW-Betriebsrat zu den zentralen Zukunftsthemen des Konzerns. Betriebsratschef Bernd Osterloh und die stellvertretende Wolfsburger Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo forderten dabei mehr Unterstützung aus der Politik, wenn der Transformationsprozess gelingen soll.

Osterloh fordert EU-Quote für Ladestationen

Eine der Kernforderungen: Eine EU-weite Quote für den Aufbau von Ladestationen für Elektroautos. Ihn erinnere die Diskussion um den Aufbau der Ladeinfrastruktur an die über „Henne und Ei“ sagte Osterloh. Für ihn sei hingegen klar: Nur wenn es genügend Ladestellen gebe, würden die Kunden genügend E-Autos kaufen, um die politischen Klimaziele zu erreichen. In der Verantwortung sieht er hier vor allem die Politik. „Von den Autobauern zu verlangen, schnell mal die Ladestationen zu bauen, ist schon spannend“, sagte Osterloh. Vorgaben für die einzelnen Länder würden ja auch in anderen Bereichen getroffen werden, „das erwarte ich mir dann auch hier von der EU“.

Klimaschutz-Vorgaben müssen „verlässlich“ sein

Zudem forderte er verlässliche Klimaziele. Man stehe zu den aktuellen Zahlen zu Flottenvorgaben und den Zielen für die CO2-Reduktion. „Aber wir kriegen Schwierigkeiten, wenn diese politischen Vorgaben nicht verlässlich sind“, betonte Osterloh – und zwar in beide Richtungen. Auch niedrige Vorgaben würden Volkswagen angesichts des eingeschlagenen Wegs und der bisher bereits getätigten massiven Investitionen in die E-Mobilität nicht gut tun. Den Kurs Volkswagens begrüßte er noch einmal ausdrücklich. Im Moment „sehe ich keinen anderen Weg als die Elektromobilität, um Flotten- und Klimaziele zu erreichen“. Wenn die Nachfrage nach ID.3 und Co. dem Produktionsvolumen entspricht, könnte zumindest Volkswagen die strengen Vorgaben erfüllen.

Stärkere Unterstützung bei Qualifizierungsmaßnahmen

Auch was den zwangsläufigen Verlust von Arbeitsplätzen durch die Transformation angeht, forderten Osterloh und Cavallo Politik und Unternehmen zum Handeln auf. Auch hier sei die Lage bei Volkswagen dank Zukunftspakt und Roadmap Digitalisierung komfortabler. Generell müsste die Politik allerdings Qualifizierungsmaßnahmen stärker unterstützen. Es gehe schließlich um rund 100 000 Beschäftigte, die bisher alternativlos am Verbrennungsmotor hängen. Zudem sei der Fokus auf Kohle bei der Verteilung der Gelder aus dem Transformationsfonds falsch. „Und sieben Milliarden für die Transformation der ganzen Auto-Industrie sind ziemlich wenig“, kritisierte Osterloh.

Mehr Standorte für Batteriezellenfertigung

Konkret auf VW bezogen wünsche sich der Betriebsrat, dass alternative Beschäftigungsfelder wie etwa die Batteriezellenfertigung noch stärker ausgebaut werden. „ Salzgitter kann nur der Anfang sein“, sagte Daniela Cavallo. Zum einen brauche man diese Arbeitsplätze, um den Beschäftigungsrückgang auch auf lange Sicht sozial verträglich zu gestalten, zum anderen, um die Kompetenz im eigenen Haus zu halten und sich nicht von derzeit zumeist ausländischen Zulieferern abhängig zu machen. Möglich und sinnvoll wären etwa weitere Standorte in Emden oder Hannover.

Kein Schnellschuss bei der Software-Organisation

In Sachen Ausbau der IT- und Softwarekompetenzen sei Volkswagen mit dem Aufbau der Car.Software-Organisation „zu spät auf dem richtigen Weg“, sagte Osterloh. Der Betriebsrat habe den Ausbau der Softwarekompetenzen schon vor Jahren gefordert und vorangetrieben, betonte Cavallo. Dennoch gelte es jetzt mit der neuen Software-Organisation keinen Schnellschuss zu tätigen – zu wichtig sei das Thema für die Zukunft des Konzerns und der Arbeitsplätze. Damit spielten Cavallo und Osterloh indirekt auf Herbert Diess’ Brandrede an. „Wir dürfen nicht warten, bis alle organisatorischen Fragen bis ins Letzte geklärt werden, sondern müssen loslegen“, hieß es dort.

Kluge Köpfe kosten Geld

Der Betriebsrat sieht dies ein wenig anders. „Die Beschäftigten müssen wissen, was sie erwartet“, sagte Cavallo. Man sei bereit, bis Ende März die Konditionen für die neue Gesellschaft auszuhandeln. In Anbetracht des Wettbewerbs um die Fachkräfte werde der VW-Haustarif, der bei fehlgeschlagenen Verhandlungen wohl zur Anwendung kommt, aber wahrscheinlich nicht ausreichen, warf Osterloh ein. Für die wirklich guten Köpfe müsse man die Attraktivität steigern. „Die Leute rennen uns nicht mehr die Bude ein“, verdeutlichte Cavallo.

Von Steffen Schmidt