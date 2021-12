VW-Betriebsrat:  VW soll höheren Bonus plus Corona-Prämie zahlen

Wolfsburg

Da kündigt sich doch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Tarifbeschäftigten von Volkswagen an: Der Betriebsrat kämpfe für eine weitere Bonuszahlung im Mai und zusätzlich für eine (weitere) Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro. Das sagt die Betriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo jetzt in einem internen Interview, das AZ/WAZ vorliegt.

„Eine Null im Mai ist für uns keine Option“

Aktuell haben die VW-Beschäftigten bereits den Mindestbonus von 1700 Euro auf dem Konto – das entspricht der Ergebnisbeteiligung. Aber, so Cavallo: „Der Tarifabschluss war schon immer eine Kombination aus reiner Ergebnisbeteiligung und Verhandlungsergebnis. Daran hat sich nichts geändert.“ Aktuell gebe es Verhandlungen mit dem Unternehmen. Für den Betriebsrat sei „eine Null Mai keine Option.“

Zudem sei eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro drin, denn: Unternehmen dürften nach Beschluss der Bundesregierung pro Geschäftsjahr 1500 Euro steuerfreie Corona-Prämie an ihre Beschäftigten zahlen. „1000 Euro sind im Sommer bereits geflossen. Wir setzen uns dafür ein, dass das Unternehmen die übrigen 500 Euro auch noch möglich macht.“

Von Carsten Bischof