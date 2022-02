Wolfsburg

Die Betriebsratsliste MIG 18 bei Volkswagen fordert für den nächsten Tarifvertrag eine Neuregelung der Bonusverteilung. Die Bonusregelung für die Tarifangestellten müsse an die Management-Boni gekoppelt werden.

Manager haben dazugewonnen, Tarif-Beschäftigte verloren

„Alle Manager, Topmanager und auch Kollegen aus dem Tarif Plus haben in den letzten zehn Jahren dazugewonnen, während der Bonus für unsere Tarifkollegen immer weiter reduziert wurde“, sagt Antonio Potalivo, Betriebsratsmitglied der Liste MIG 18. Das sei nicht gerecht. Er fordert deshalb: „Es muss im nächsten Tarifvertrag Prämisse sein, dass zuerst die Belegschaft im Tarif an die Tröge darf.“ Das bezieht er auf 54 000 Tarif-Beschäftigte bei Volkswagen in Wolfsburg.

Sein Betriebsratskollege Andre Leusmann ergänzt: „Die von uns vorgeschlagene Lösung hätte den Vorteil, dass sich die Forderungen unserer Leistungsträger unmittelbar auch auf unseren Bonus auswirken würden.“ Die Ungerechtigkeit im derzeitigen Bonussystem müsse beendet werden.

Im November hat VW den Beschäftigten 1700 Euro Bonus ausgezahlt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo will sich zudem für eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro stark machen. Derzeit bemessen sich die Bonuszahlungen für die Volkswagen-Beschäftigten anhand der Ergebnisse der letzten zwei Jahre der Marken Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Von der Redaktion