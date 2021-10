Wolfsburg

Der Machtkampf innerhalb des VW-Betriebsrates geht in die nächste Runde: Nach der deutlichen Kritik der IG Metall und der Vertrauensleute an Frank Pattas Plänen, bei den Betriebsratswahlen im nächsten Frühjahr mit einer eigenen Liste anzutreten, folgen jetzt auch Taten: Patta wurde aus der IG Metall-Fraktion ausgeschlossen und verliert seinen Betreuungsbereich in der VW-Montage.

Hinzukommt: Die Betriebsräte Norbert Lem und Michael Maginski wurden ebenfalls aus der IG Metall-Fraktion abgeschlossen und müssen ihre Betreuungsbereiche abgeben. Lem war bisher im Bereich 3 (Montage, Produktionsplanung) tätig, Maginski fungierte im Bereich 7 als Ansprechpartner für das Personalwesen.

Schließen sich Lem und Maginski der „anderen Liste“ an?

Als gewählte Arbeitnehmervertreter bleiben alle drei natürlich Betriebsräte. Mit ihrem Ausschluss aus der traditionell dominierenden IG Metall-Fraktion schwinden allerdings ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung und natürlich ihre Chancen auf eine Wiederwahl im Frühjahr. Der ehemalige Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall und frühere Generalsekretär des VW Konzernbetriebsrats Frank Patta wird bei den Wahlen mit einer eigenen Liste antreten, ob Lem und Maginski sich ihm anschließen oder ebenfalls auf eigene Rechnung kandidieren, dazu ist noch nichts bekannt.

Die IG Metall-Fraktion jedenfalls begründet den Ausschluss des Trios mit fehlendem Vertrauen. Der Erfolg des Betriebsrates beruhe auf seiner Geschlossenheit Nicht nur seien Lem und Maginski ihren Pflichten als Vertrauensleute nicht nachgekommen, indem sie den Wahlen zur Nominierung der IG Metall-Liste ferngeblieben sind, „sie sahen sich auch auf wiederholte Nachfrage nicht in der Lage, sich zur Fraktion der IG Metall zu bekennen“, erklärte der Fraktionssprecher Jürgen Hildebrandt. „Die Chance, sich vor den Kolleginnen und Kollegen in ihrem alten Gremium zu erklären, ließen sie ungenutzt. Ohne diese Ehrlichkeit und Offenheit gibt es keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Für sie ist daher nun kein Platz mehr in unseren Reihen.“

Betriebsrat wirft Patta Egoismus vor

Frank Patta habe sich durch die Gründung seiner eigenen Liste faktisch selbst aus der IG Metall-Fraktion ausgeschlossen, so Hildebrandt. Bereits vor einigen Tagen hatten Betriebsrat, IG Metall und auch die Vertrauensleute Patta Egoismus und Geltungssucht vorgeworfen. Er kandidiere nur auf eigene Rechnung, weil er den vom ihm angestrebten Posten als Betriebsratskoordinator nicht bekommen habe.

Patta widerspricht diesem Vorwurf. Er begründet seine Kandidatur mit seiner Sorge um die Arbeitsplätze am Standort Wolfsburg und wirft der Betriebsratsspitze fehlende Transparenz und mangelhafte Informationspolitik vor.

Von Steffen Schmidt