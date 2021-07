Wolfsburg

An der Spitze des Betriebsrates im Volkswagen Stammwerk in Wolfsburg steht ein Wechsel kurz bevor: Künftig soll Gerardo Scarpino, bisher Betriebsratskoordinator für die Technische Entwicklung und Experte für Ausbildungsthemen, als neuer Stellvertreter der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo fungieren. Dafür sprach sich die IG Metall-Fraktion am Montag im Wolfsburger Werk am Montag aus.

Scarpinos endgültige Wahl zum Vize von Daniela Cavallo soll nach dem Werksurlaub im Gremium Betriebsrat erfolgen. Dann soll auch Scarpinos Nachfolge als TE-Betriebsratskoordinator geklärt werden. Da die IG Metall-Fraktion in dem Gremium aber ganz eindeutig in der Übermacht ist, ist seine Wahl nach der Abstimmung am Montag nur Formsache.

Bisheriger Vize Guido Mehlhop tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Scarpino wird damit auf den bisherigen Stellvertreter Guido Mehlhop folgen, der erst Ende April nach der Staffelübergabe von Bernd Osterloh an Daniela Cavallo zu deren Stellvertreter gewählt worden war. Der neuerliche Wechsel nach nur wenigen Wochen soll laut Betriebsrat gesundheitliche Gründe haben. Mehlhop habe seine neuen Aufgaben als Vize gesundheitsbedingt in den vergangenen Wochen nicht wie geplant nachkommen können, heißt es in einer Mitteilung des Betriebsrates. In seine frühere Funktion als Koordinator für den Betriebsratsbereich 1 (unter anderem Fertigung Tiguan, Touran und Tarraco) soll Mehlhop aber zurückkehren.

Das ist Gerardo Scarpino Gerardo Scarpino wurde am 13. Februar 1962 in Italien geboren. Seit 1965 lebt er in Wolfsburg. Scarpino ist verheiratet, hat drei Kinder und ist ein erfahrener Marathonläufer. Scarpino absolvierte bei VW 1978 zunächst eine Ausbildung zum Maschinenschlosser, durchlief die Meisterschule und bildete sich zum Personalfachkaufmann fort. 1987 wählte ihn die Belegschaft erstmals in den Betriebsrat – mit Zuständigkeit für das Presswerk, später die Räderfertigung. 2005 rückte Scarpino mit Zuständigkeit für die rund 13 500 Beschäftigten in der TE als Koordinator in den geschäftsführenden Betriebsausschuss auf. Ebenfalls seit 2005 war er auch Vorsitzender des Bildungsausschusses und damit für die Themen der Auszubildenden zuständig – auch auf Ebene des Gesamtbetriebsrates aller deutschen VW-Standorte.

Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo bedankte sich ausdrücklich bei ihrem scheidenden Stellvertreter. „Wir wären sicher ein gutes Team gewesen. Aber die Gesundheit geht vor, das ist jetzt das Wichtigste“, sagte Cavallo.

Auf die Zusammenarbeit mit Gerardo Scarpino freue sie sich. „ Ich kenne ihn seit vielen Jahren gut und schätze ihn sehr. Als Betriebsratsspitze werden wir, zusammen mit unserer IG Metall-Fraktion, die erfolgreiche Arbeit für alle Belange am gesamten VW-Standort Wolfsburg fortsetzen.“

Scarpino bedankte sich für den Rückhalt in der IG Metall-Fraktion und freut sich auf die neuen Aufgaben: „Zusammen mit Daniela Cavallo und unseren Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat werden wir weiter alles dafür geben, in der Transformation alle Beschäftigten – egal aus welchem Bereich – weiter mitzunehmen und die Sicherheit für unsere Belegschaft hochzuhalten.“

