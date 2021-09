VW-Betriebsrat: Gerardo Scarpino ist Stellvertreter von Daniela Cavallo

Gerardo Scarpino wurde am 13. Februar 1962 in Italien geboren. Seit 1965 lebt er in Wolfsburg. Scarpino ist verheiratet, hat drei Kinder und ist ein erfahrener Marathonläufer (mehr als 60 Läufe, persönliche Bestzeit 3:29:47 Stunden). Scarpino absolvierte bei VW 1978 eine Ausbildung zum Maschinenschlosser, durchlief die Meisterschule und bildete sich zum Personalfachkaufmann fort. 1987 wählte ihn die Belegschaft erstmals in den Betriebsrat – mit Zuständigkeit für das Presswerk, später die Räderfertigung. 2005 rückte Scarpino mit Zuständigkeit für die rund 13.500 Beschäftigten in der TE und den Baureihen als Koordinator in den geschäftsführenden Betriebsausschuss auf. Ebenfalls seit 2005 war er auch Vorsitzender des Bildungsausschusses und damit für die Themen der Auszubildenden zuständig, auch auf Ebene des Gesamtbetriebsrates aller deutschen VW-Standorte.