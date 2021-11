Wolfsburg

Es sollte die erste Betriebsversammlung seit fast zwei Jahren sein: Doch Corona macht den Plänen des Volkswagen-Betriebsrates in Wolfsburg einen Strich durch Rechnung – glücklicherweise aber nur was die Namensgebung angeht. Denn die Veranstaltung am Donnerstag, 4. November, wird nun doch keine richtige Betriebsversammlung sondern lediglich eine Belegschaftsinformation. Grund dafür sind die strengen Corona-Auflagen seitens des Gesundheitsamtes der Stadt Wolfsburg, wie der Betriebsrat am Dienstag mitteilte.

Diese waren es auch, die die Planungen der Großveranstaltung im Vorfeld massiv verkomplizierten. Bis zum Montag, also nur drei Tage vor der Versammlung, wurde an der Durchführung gefeilt. Wichtigstes Ergebnis der engen Abstimmungen zwischen Betriebsrat, Unternehmen und der Stadt: Die Veranstaltung muss unter Einhaltung des 2G-Kozepts stattfinden. In Präsenz dürfen also nur vollständig geimpft oder genesene Mitarbeiter teilnehmen. Die Einhaltung wird durch die Kontrolle der entsprechenden Nachweise vor Eintritt zu der Veranstaltung überprüft.

Immerhin 7000 Mitarbeiter dürfen in die Halle

Es sei deutlich geworden, „dass eine Umsetzung nach einem 3G-Konzept an einem Standort dieser Größe schlichtweg nicht machbar ist. Die einzige Wahl war: 2G oder gar keine Belegschaftsinformation in Präsenz“, teilt der Betriebsrat dazu mit.

So läuft die Belegschaftsinfo: Die Belegschaftsinfo findet am Donnerstag, 4. November, von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Halle 11 statt. Der Einlass erfolgt ab 8 Uhr. Zugang ist nur für Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis möglich. Teilnehmenden wird vor Ort ein bestimmter Bereich (Cluster) samt Sitz-/oder Stehplatz zugeordnet. Auf der Veranstaltungsfläche gelten die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Verpflegung stellt die Service Factory in Form von Luch-Paketen bereit. Die Beschäftigten sind für die Teilnahme unter Lohnfortzahlung freigestellt. Eine Pflicht zur Teilnahme besteht nicht. Wer sich gegen eine Teilnahme entscheidet, ist grundsätzlich zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet.

Rausgekommen ist am Ende ein Kompromiss, der unter derzeitigen Umständen einer richtigen Betriebsversammlung wohl am nächsten kommt. So erhalten am Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr immerhin stattliche 7000 Beschäftigte Zutritt zur Halle 11, einige Tausend weitere Mitarbeiter können sich vor der Halle versammeln, um die Redebeiträge dort auf Leinwänden zu verfolgen.

Für alle gilt jedoch: Sie alle müssen sich in Abschnitten – sogenannte Cluster – für jeweils 200 Personen aufhalten. Dies ist eine Vorgabe des städtischen Gesundheitsamtes, um gegebenenfalls eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Das entsprechende Cluster wird den Teilnehmern vor Ort zugewiesen. Ferner gelten Maskenpflicht und die gängigen Abstandsregeln.

Live-Übertragung im 360°-Volkswagen Net

Der Betriebsrat weist in seiner Einladung darauf hin, dass die Teilnahme vor Ort für diejenigen Beschäftigten gedacht ist, die keinen dienstlichen Zugang zu einer digitalen Übertragung haben – beispielsweise also Mitarbeiter aus der Produktion. Wer sich live über seinen Rechner zuschalten kann, solle dies tun, so der Apell des Betriebsrates. Übertragen wird die Versammlung im 360°-Volkswagen Net. Der Link wird vor der Veranstaltung auf den Seiten des Betriebsrates kommuniziert. Die Redebeiträge werden zudem auch später noch als Aufzeichnung im Intranet abrufbar sein.

Daniela Cavallo: „Ich freue mich auf die Belegschaftsinformation, hoffe aber natürlich, dass wir bald wieder ganz ohne Einschränkungen zusammenkommen können.“ Quelle: VW-Betriebsrat

Live zur Belegschaft sprechen werden neben der Betriebsratschefin Daniela Cavallo auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil sowie der IG Metall-Chef Jörg Hofmann – beide sitzen auch im Aufsichtsrat von Volkswagen. Und natürlich Herbert Diess. Der VW-Chef hatte sich erst letzte Woche nach heftiger Kritik von Cavallo zu Teilnahme entschlossen. Ursprünglich stand eine USA-Reise unter anderem zu Investoren an der Wall Street in seinem Terminkalender.

Aussprache am Ende entfällt

„Ich freue mich auf die Belegschaftsinformation, hoffe aber natürlich, dass wir bald wieder ganz ohne Einschränkungen zusammenkommen können. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt aber leider nicht möglich. Diese Veranstaltung ist deshalb die bestmögliche Option, um die Belegschaft über die derzeitige Situation zu informieren“, so Cavallo.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Da es sich bei der Belegschaftsinformation um keine offizielle Betriebsversammlung handelt, wird es auch die traditionelle Aussprache zum Ende der Veranstaltung nicht geben. Dies sei im Sinne der Gleichbehandlung aller Beschäftigten nicht anders möglich, so der Betriebsrat. Schade: Gesprächs- und Diskussionsbedarf hätte es nach gelinde gesagt turbulenten letzten Wochen sicher reichlich gegeben.

Von Steffen Schmidt