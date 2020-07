Wolfsburg

Der Beruf „Elektroniker/in für Automatisierungstechnik“ ist einer der anspruchsvollsten Ausbildungsgänge im VW-Werk in Wolfsburg. Die Auszubildenden lernen, wie komplexe automatisierte Produktionsstraßen geplant, aufgebaut und in Betrieb genommen werden. In diesem Jahr lernte eine Klasse auch, was in eine anständige Spaghetti Bolognese gehört oder wie ein vermooster Rasen wieder lebendig wird. Weil ihre 24 Azubis wegen der Corona-Pandemie im März ins Homeoffice wechseln mussten, entwickelte Ausbilderin Josefine Hoppe eine Idee: Die jungen Leute sollten eine Auftragsdokumentation über Tätigkeiten im Haushalt schreiben.

Ausbilderin von Volkswagen stellt Aufgaben für das Homeoffice

„Das ist die Abschlussklasse, die nach dem Sommer in die Prüfungen geht“, sagt Trainerin Hoppe. „Wir Ausbilder mussten dann schnell Inhalte entwickeln, die die Auszubildenden auch zuhause umsetzen können. Das ist nicht so einfach, denn ohne Werkstatt oder Werkzeuge geht Ausbildung nicht so gut.“ Hoppe wusste sich zu helfen: „Ein wichtiger Teil der Prüfung ist die Auftragsdokumentation. Also eine schriftliche Darstellung darüber, wie ein Prozess vom Auftrag über die Lösungsfindung, Materialbeschaffung, Problembewältigung bis zum erfolgreichen Umsetzen abläuft. Dafür braucht man keine Werkstatt, sondern das geht auch zu Hause.“

Anzeige

Die Ausbilderin stellte den 24 Azubis die Aufgabe: Schreibt eine Auftragsdokumentation zu einer Tätigkeit in eurem Haushalt. Für Margarita Lobanov aus Wolfsburg war das Projekt klar: ihre beliebte Spaghetti Bolognese. „Das Rezept habe ich über Jahre immer verbessert und ich bin richtig stolz darauf“, sagt sie.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Auftragsdokumentation mal anders: Auszubildende Margarita Lobanov, angehende Elektronikerin für Automatisierungstechnik, wählte die Zubereitung von Spaghetti Bolognese als Projekt. Quelle: VW-Konzernbetriebsrat

In der Dokumentation klingt das dann so: „Eine Spaghetti Bolognese soll für vier Personen innerhalb von 4 Stunden gekocht werden“, heißt es in der Spalte „Beschreibung des Auftrags“. Es folgen Zutatenliste, Zeitplan und Zubereitung, ehe es am Ende heißt: „Das Gericht wird dem Auftragssteller übergeben.“ Wie nach jedem Projekt gibt es auch eine Nachbetrachtung: „Man hätte für den Geschmack noch Rinderfond hinzufügen können.“

Andere Azubis bauten einen Wohnzimmertisch, vertikutierten den Rasen oder montierten einen Schrank. „Die ganze Klasse hat gute Ideen und die Auszubildenden haben voll mitgezogen“, stellt die Ausbilderin fest. „Wie eine Auftragsdokumentation geht, wissen sie jetzt.“

Das Rezept zum Nachkochen Für eine Auftragsdokumentation im Rahmen ihrer Ausbildung wählte Margarita Lobanov ihre Spaghetti Bolognese als Projekt. Die Zutaten zum Nachkochen: 1 Kg Hackfleisch (Rind), 2 Dosen Tomaten, 1 Flasche Tomatenpassata (Basilikum), 1 Knoblauchzehe, 2 rote Zwiebeln, 1 Karotte, 1 Stange Sellerie, 2 EL Tomatenmark, 10 Kirschtomaten, 400 ml Rotwein, italienische Kräuter, 500 g Spaghetti (am besten angeraute Spaghetti, damit die Soße besser haftet), 1 EL Olivenöl, pro Person eine Kugel Burrata.

Der für die Ausbildung zuständige Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino lobte die Ausbilderinnen und Ausbilder. „Die Idee von Josefine Hoppe ist ein Beispiel dafür, wie unsere Ausbilderinnen und Ausbilder Hindernisse überwinden und so die Qualität der Ausbildung hoch halten.“

„Die Auszubildenden haben die Zeit im Homeoffice gut genutzt“, sagt Ylenia Pisu von der Jugend- und Auszubildendenvertretung. „Uns war wichtig, dass es keine Kurzarbeit für Auszubildende bei Volkswagen gibt, sondern sie im Homeoffice weiterhin die Ausbildungsinhalte vermittelt bekommen. Dafür waren kreative Lösungen gefragt. Der Auftrag von Frau Hoppe war eine tolle Übung, um das Modell der vollständigen Handlung kennenzulernen. Jetzt sind wir froh, dass die Ausbildung im Betrieb wieder läuft.“

Von der Redaktion