Wolfsburg

Gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg und Volkswagen setzt die Autostadt seit heute und noch bis zum 14. März ein buntes Zeichen für Vielfalt: Beide Auto-Türme, das KonzernForum sowie weitere markante Gebäude des Themenparks erstrahlen in Regenbogenfarben. Außerdem wehen bunte Fahnen auf dem Gelände der Autostadt und auch die Logos auf den Social Media Kanälen Facebook, Twitter und Instagram werden während des Aktionszeitraums mit einem Regenbogen versehen.

Der VfL Wolfsburg beteiligt sich ebenfalls in großem Stil an der Aktion: Volkswagen-Arena, das AOK-Stadion sowie die Autostadt werden am Wochenende bunt beflaggt und mitunter bunt beleuchtet. Die Männer- und Frauen-Bundesliga Teams laufen bei ihren Spielen am Samstag (gegen Schalke) und Sonntag (gegen Leverkusen) zudem in Trikots mit einem regenbogenfarbenen VW-Logo auf der Brust auf.

Aktion findet schon zum vierten Mal in Folge statt

Die Regenbogenaktion findet anlässlich der „Internationalen Woche gegen Rassismus“ statt und hat in Wolfsburg bereits ein kleine Tradition. Bereit im vierten Jahr in Folge wollen Volkswagen, die Autostadt und der VfL Wolfsburg auf diese Weise ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen und damit auch der sozialen Vorbildfunktion und gesellschaftliche Verantwortung gerecht werden.

Von Steffen Schmidt