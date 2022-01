VW-Autostadt-App: So können Besucher Klassiker mit nach Hause nehmen

Wolfsburg

Ab sofort ist jeder Besuch im ZeitHaus der Autostadt nachhaltig: Mit der neuen „ZeitHaus zum Mitnehmen“-App können sich Gäste viele Infos rund um die 60 dort ausgestellten Fahrzeuge auf ihr Smartphone laden und ihre Favoriten sprichwörtlich mit nach Hause nehmen. Damit nicht genug: Sie können die Klassiker auch an Freunde und Familie schicken. Und diese ebenfalls zum Besuch des ZeitHauses motivieren.

Neue Zielgruppen für das ZeitHaus erschließen

„Wir wollen mit dieser App unseren Service weiter verbessern und neue Zielgruppen für das ZeitHaus erschließen“, heißt es aus der Pressestelle der Autostadt. Besucher können sich die angesehenen Autos auf ihrem Smartphone speichern und sprichwörtlich mit nach Hause nehmen. Mit vielen Infos und einigen Videos. Das dürfte vor allem der jüngeren Generation gefallen: Sie liest Infos lieber übers Smartphone als auf konventionellen Infotafeln – mit der neuen App ist genau das möglich.

Es funktioniert: Mit der ZeitHaus-App holen sich Besucher ihre Lieblingsklassiker per OR-Code direkt aufs Smartphone. Quelle: Roland Hermstein

Die AZ/WAZ hat die neue App am Montagnachmittag ausprobiert und war begeistert: Eine Registrierung ist bei dieser App nicht nötig! Es werden keine Nutzerdaten gespeichert, sondern lediglich das ZeitHaus interaktiv erlebbar gemacht.

QR-Code scannen – schon ist der Oldie auf dem Handy

Und so funktioniert’s: Einfach per Smartphone den QR-Code am Fahrzeug scannen – schon erscheinen Fotos und Hintergrundinfos zum Klassiker auf dem Bildschirm. „Das funktioniert bei allen aktuellen Smartphones“, verspricht die Autostadt. Die AZ/WAZ probierte es am Cadillac V 16 Series aus – prompt erschien der Oldie samt Foto auf dem Smartphone: Baujahr 1930, 7,4 Liter Hubraum, 165 PS, 2,4 Tonnen schwer, Bauzeit 1930 bis 1937, Stückzahl 4.387.

Zur Galerie Die Autostadt hat ihre neue „ZeitHaus zum Mitnehmen“-App vorgestellt. Damit können sich Besucher ihre Lieblingsklassiker direkt aufs Smartphone laden.

Damit nicht genug: Die App schlägt weitere Fahrzeuge vor, die den Besucher interessieren könnten – und landete beim AZ/WAZ-Redakteur einen Volltreffer: Die App empfahl den riesigen Cadillac Eldorado und lieferte den Standort gleich mit. Gleich daneben die nächsten Empfehlungen wie Ford Lincoln und Oldsmobile Toronado. Die App funktioniert natürlich auch bei Volkswagen: Wer sich den Golf Country von 1990 anschaut erhält beispielsweise den Golf L von 1977 als Empfehlung. Wer will, kann sich alle angesehenen Autos per Lesezeichen auf dem Smartphone speichern und per Link sogar mit anderen Interessierten teilen.

Natürlich befriedigt die ZeitHaus-App das Spielbedürfnis vieler Smartphone-Nutzer. Aber sie ermöglicht es dem ZeitHaus-Besucher auch, sich später noch einmal intensiv mit den angesehenen Klassikern zu beschäftigen. Und so sich und anderen weitere ZeitHaus-Besuche schmackhaft zu machen. Denn wer schafft es schon, sich beim ZeitHaus-Besuch allen 60 Klassikern mit derselben Hingabe und Konzentration zu widmen?

Von Carsten Bischof