Wolfsburg

Seit Anfang der Corona-Pandemie hatte es bei Volkswagen keine reguläre Betriebsversammlung mehr gegeben. Der Redebedarf unter den Beschäftigten war dementsprechend groß. Über zwei Stunden zog sich die Aussprache. Die Redebeiträge standen dabei vor allem ganz im Zeichen des Betriebsratswahlkampfes.

So hatte die IG Metall für ihre Liste 4 reichlich mobil gemacht. Zahlreiche Beschäftigte ließen vergangene, prekäre Situationen bei VW Revue passieren, um die Erfolge des traditionell von der Gewerkschaft dominierten Betriebsrates in Erinnerung zu rufen. Die Konkurrenz hingegen wiederholte vor allem ihre Kritik. Der Tenor: Dem Betriebsrat mangele es an Transparenz und Nähe zur Belegschaft, eine Erneuerung des Gremiums müsse her.

Redezeit sorgt für Zoff

Während der Aussprache blieb eine Zuspitzung der bisherigen „Schlammschlacht“ aus. Im Nachhinein gab es allerdings Kritik am stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Gerardo Scarpino, der die Betriebsversammlung moderierte. Der Vorwurf: Die Redezeit, für alle auf fünf Minuten begrenzt, sei unterschiedlich ausgelegt worden. Benachteiligt fühlte sich die Liste „Wir für Euch“. Ihr Vertreter Michael Maginski sei deutlich vor der Zeit abgewürgt worden, während IG Metall-Sprecher teils bis zu sieben Minuten hätten reden dürfen.

Eine Stoppuhr lief nicht, so dass sich der Vorwurf nicht verifizieren lässt. Fakt ist: Auch einige IG Metall-Vertreter wie etwa Vertrauenskörperleiter Florian Hirsch mussten ihren Beitrag vorzeitig beenden. Im VW-Intranet allerdings wurde durchaus kontrovers diskutiert. Auch hier kam einigen die Redezeit von Maginski zu kurz vor.

Von Steffen Schmidt