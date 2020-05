VW-Aufsichtsrat tagte stundenlang – Eskalation blieb aber aus

Wolfsburg

Im VW-Konzern ist der Konflikt zwischen Vorstandschef Herbert Diess und dem Betriebsrat wieder aufgebrochen. Massive Produktionsprobleme beim neuen Golf und dem Elektroauto ID.3 waren das beherrschende Thema der Aufsichtsratssitzung am Donnerstagnachmittag. „Es ist eine wirklich unangenehme Sitzung“, hieß es im Verlauf. Die 20 Aufseher trafen sich in Wolfsburg – und diskutierten mehrere Stunden mit Mund-Nasen-Schutz.

Eine Eskalation sei aber ausgeblieben, hieß es nach der Sitzung. Schon im Vorfeld wurden Medienberichte dementiert, wonach Betriebsratschef Bernd Osterloh und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann einen „Putsch“ gegen Diess planten. „Das entbehrt jeder Grundlage. Diese Meldung ist Quatsch!“, erklärten Hofmann und Osterloh.

Volkswagen : Stimmung ist aktuell schlecht

Doch die Stimmung beim größten Autobauer der Welt ist schlecht wie lange nicht. Während Diess den Konzern grundlegend umbaut, häufen sich die Pannen. „Für uns ist das Maß inzwischen unerträglich“, heißt es in einem offenen Brief, den die Vertrauensleute – das sind Gewerkschaftsvertreter außerhalb des Betriebsrats – am Donnerstag veröffentlichten.

Aufgezählt werden dort auch Fehler wie die jüngste Werbung auf Instagram, die VW selbst in einer Entschuldigung als rassistisch bezeichnete. Vor allem aber geht es um den missratenen Produktionsanlauf beim Golf der achten Generation. „Golf-Ärger: Wo ist der Vorstand?“, fragte der Betriebsrat schon im März in seiner Mitarbeiterzeitschrift und berichtete von „massiven Softwareproblemen“.

Herbert Diess weist Kritik zurück

Diess wies die Kritik zurück. „Nach den Qualitätskennzahlen, die wir von Kunden und Händlern während jedes Anlaufs sehr genau beobachten, ist der Golf-Anlauf bisher einer der besten, die wir je hatten“, erklärte er im März. Die Voraussetzung dafür ist aber offenbar ausgiebige Nacharbeit an den Autos. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wurden nach Angaben des Betriebsrats statt der angepeilten 100 000 Exemplare des Golf 8 nur 8500 gebaut.

Ähnliche Sorgen hat VW mit dem neuen Elektroauto ID.3, das im Spätsommer zu den Händlern kommen soll. Auch hier machen Software und die Digitaltechnik im Auto Probleme.

Volkswagen : Strukturprobleme zu lange ignoriert

Die Arbeitnehmerseite wirft Diess vor allem vor, dass er viele Großprojekte mit hohem Druck parallel vorantreibt, gleichzeitig aber auch die grundlegenden Strukturen umwerfe. So gebe es unter den Tausenden Ingenieuren in der Technischen Entwicklung kaum einen, der in den vergangenen Monaten nicht Platz oder Funktion gewechselt habe. Diess’ Umfeld hält dagegen, dass Strukturprobleme bei VW zu lange ignoriert worden seien. Die Zeit, Veränderungen sanft anzugehen, habe der Konzern nicht mehr.

Von Stefan Winter