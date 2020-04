Das Jahr 2020 könnte für VW in China doch nicht ganz zum Horror werden. Der Markt normalisiert sich nach der Corona-Krise zusehends. Die Jahresziele könnten am Ende laut VW-China-Chef Stephan Wöllenstein gar nicht soweit entfernt liegen.

Zurück in die Normalität: In China wird bei Volkswagen mittlerweile an 32 von 33 Standorten wieder produziert. Quelle: dpa