Wolfsburg

Adriana Gilbo hat den Vorsitz der Jugend- und Auszubildendenvertretung im VW-Werk Wolfsburg übernommen. Sie folgt auf Felina Bodner, die nach Erreichen der Altersgrenze die Aufgabe abgegeben hat.

Adriana Gilbo ist 24 Jahre alt und kommt aus Wolfsburg. Schon Vater, Mutter und Großeltern haben bei VW gearbeitet. Sie selbst hat nach dem Abitur bei VW eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement absolviert. Seit November 2016 ist Adriana Jugend- und Auszubildendenvertreterin und zuständig für die Ausbildungsberufe Industriemechaniker, Mechatroniker und Werkfeuerwehr in der Unterabteilung Mechatronik und Industrietechnik.

Anzeige

Fest mit der Gewerkschaft verbunden

Gilbo sagt von sich selbst, dass sie ein sehr politischer Mensch ist. „Ich habe früh gemerkt, dass ich hier in Deutschland viele Privilegien habe. Und dass insbesondere natürlich auch hier bei Volkswagen für die Beschäftigten vieles besser läuft als woanders. Ich hab mich gefragt Warum ist das so?“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Über ihre damaligen Jugendvertreter kam sie in Kontakt mit der Gewerkschaft. „Aber auch als Kind und Jugendliche bin ich schon mit meinem Vater zu IG Metall-Veranstaltungen gegangen. Der 1. Mai ist Jahr für Jahr in unserem Kalender, welcher immer noch am Küchenschrank klebt, farbig markiert.“ Diese Nähe und die Teilnahme am Ortsjugendausschuss Wolfsburg führte dann dazu, dass Adriana Gilbo sich selbst gewerkschaftlich organisierte und aktiv wurde.

„Ausbildung weiter optimieren“

Bei der JAV-Wahl im Herbst will Adriana selbstverständlich antreten, „falls meine Kolleginnen und Kollegen mich noch einmal aufstellen“, sagt sie. Und für diese Ziele tritt sie an: „Das Niveau der Jugend- und Auszubildendenvertretung hoch halten; den laufenden Umbruch in der JAV gut managen, und die Ausbildung bei Volkswagen, obwohl schon auf sehr hohem Level, weiter optimieren. Mein Team und ich möchten außerdem auch die neuen Auszubildenden und Dual Studierenden, die zum Großteil gerade mit der Schule fertig sind, von der Wichtigkeit der Gewerkschaft überzeugen. Durch Corona wird das Kennenlernen der Neuen eine Herausforderung, die wir aber als Gremium meistern werden. Da bin ich mir sicher!“

Von der Redaktion