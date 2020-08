Wolfsburg

Ein Mitarbeiter zeichnet über ein Jahr lang geheime Sitzungen auf, in denen es darum geht, einen unliebsamen Zulieferer mit zumindest grenzwertigen Mitteln loszuwerden: Die Abhör-Affäre bei Volkswagen wird schon jetzt als einer der größten Skandale der deutschen Wirtschaft bezeichnet. Jetzt entwickelt sich das Thema immer mehr zum filmreifen Krimi. Denn: Nun gerät auch ein Großbrand in einem Dorf im Landkreis Helmstedt in das Fadenkreuz der Ermittler.

Ende Mai erhellt ein Feuerschein den morgendlichen Himmel über dem Ort. Als die ersten Einsatzkräfte den Hof erreichten, schießen meterhohe Flammen aus dem Giebel des Fachwerkhauses und es angrenzenden Scheunengebäudes. Fast vier Stunden sind die Feuerwehrkräfte mit dem Löschen beschäftigt. Zu retten ist dennoch nichts. Zwar kommen keine Lebewesen zu Schaden, doch die Gebäude brennen vollständig aus.

Den Schaden beziffert die Polizei später auf rund 600 000 Euro. Und auch bei der Brandursache ist man sich früh sicher: Das Feuer wurde vorsätzlich gelegt. „Es ist definitiv so, dass wir von Brandstiftung ausgehen“, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus damals. An dieser Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert.

Besteht ein Zusammenhang zwischen Feuer und Abhör-Skandal?

Was allerdings damals noch nicht bekannt war, verleiht dem ohnehin schon spektakulären Brand eine ganz neue Dimension von Brisanz: Der Hof gehört dem mutmaßlichen Maulwurf in der VW-Abhöraffäre. Volkswagen hat den Mann, der damals regelmäßig an den vertraulichen Sitzungen des sogenannten „Projekt 1“ teilnahm und danach ausgerechnet in die Compliance-Abteilung versetzt wurde, inzwischen enttarnt und freigestellt. Ihm droht der Rauswurf.

Auch Strafanzeige wurde erstattet. Gegen den Mann ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Zum Stand dieser Ermittlungen – sowohl was den Abhör-Skandal als auch den Brand angeht – äußert sich diese allerdings bisher nicht. Das die beiden Fälle miteinander zu tun haben, wollen die Ermittler aber nicht ausschließen. „Ein Zusammenhang zwischen den beiden Verfahren wird von uns geprüft“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung.

Prevent bestreitet Wissen von Aufnahmen, erhielt aber Infos von einem Whistleblower

Bekannt geworden war der Abhör-Skandal Ende Juli, als dem Magazin Business Insider über 50 Stunden Tonmaterial aus geheimen Sitzungen aus den Jahren 2017 und 2018 zugespielt worden waren. In den Arbeitsrunden ging es darum, wie die unliebsame Zulieferergruppe Prevent ausgebootet werden sollte. Das bosnische Unternehmen bestreitet bisher vehement, von den Tonaufnahmen gewusst zu haben, oder diese gar in Auftrag gegeben zu haben.

Von den groben Inhalten der VW-Pläne hatte Prevent allerdings gewusst – ebenfalls durch einen Maulwurf. „Prevent sind anonym von einem Whistleblower auszugsweise schriftliche Unterlagen zugespielt worden, und zwar im Zeitraum von 2017 bis 2018. Tonaufnahmen haben wir zu keinem Zeitpunkt erhalten“, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber Business Insider. Ob es sich beim dem Whistleblower und dem jetzt enttarnten Maulwurf allerdings um denselben Mann handelt, ist unklar.

Zwischen VW und Prevent bestehen seit dem Frühjahr 2018 keine Lieferbeziehungen mehr. Vor Gericht befehden sich die Unternehmen aber immer noch. Nach Angaben von Prevent sind noch über zehn Verfahren allein vor deutschen Gerichten anhängig. VW sieht sich in den bisherigen richterlichen Entscheidungen zu den Streitigkeiten mehrheitlich bestätigt.

